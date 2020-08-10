23 ألف إصابة بكورونا في البرازيل.. وتراجع الوفيات في المكسيك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، إنها سجلت 572 وفاة، و23010 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ووصل إجمالي العدد في البرازيل إلى ثلاثة ملايين و35,422 إصابة، و101049 وفاة.

وتحتل البرازيل حالياً المركز الثاني بين دول العالم في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس بعد الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الأحد، تسجيل 292 وفاة، و4376 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، انخفاضاً من 695 وفاة و6495 إصابة في اليوم السابق، ووصل إجمالي العدد في المكسيك إلى 480,278 إصابة، و52,298 وفاة.

وقال مسؤولون، إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة، وتسجل المكسيك ثالث أكبر عدد لضحايا الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.