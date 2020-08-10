دمشق تصدر بيانا بشأن مواد متفجرة في الموانئ السورية عقب "كارثة بيروت"

صرحت وزارة النقل السورية، في بيانها، أن "الموانئ السورية خالية من أية مواد قابلة للانفجار، بعد جولات ميدانية في الموانئ للتأكد من سلامتها"، مؤكدة أيضا عدم وجود على الإطلاق لدى الجمارك أي متروكات جمركية في المرافئ، قابلة للانفجار.

ولفت البيان، إلى أنه "ومنذ اللحظات الأولى لكارثة انفجار بيروت قامت الجهات المعنية بجولات ميدانية والتأكد من سلامة المواد المخزنة ومطابقتها للمدونة الدولية للمواد الخطرة"، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات التي تتداولها بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد وزير النقل السوري علي حمود، أمس الأحد، أنه "لا وجود لأي مواد قابلة للانفجار في المرافئ السورية"، وقال حمود في اتصال هاتفي مع قناة "السورية اليوم": "نؤكد لكم أنه لا يوجد لدينا في المرافئ السورية أي مواد قابلة للانفجار، وكذلك لا يوجد لدى الجمارك متروكات جمركية قابلة للانفجار على الإطلاق في المرافئ".

Advertisements

ومادة نترات الأمونيوم كيميائية على شكل ملح أبيض عديم الرائحة، تستخدم في صناعة الأسمدة، وكمتفجرات في المحاجر والمناجم.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع نحو 154 قتيلاً و5 آلاف جريح، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات.