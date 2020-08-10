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وبين الزهار أن "كل الأطراف المعنية والمطلعة تقول إن الكيان الإسرائيلي لا يستطيع أن يرد بالطريقة التي يتحدث بها غانتس ومن شابهه، لذلك على الإسرائيليين أن يرفعوا الحصار، وأن يستجيبوا للمطالب الإنسانية الأساسية، وخاصة فيما يتعلق بالأوضاع المالية، بدلاً من التهديدات التي لا ترهبنا".
وأضاف: إن أراد غانتس ونتنياهو الدخول في مواجهة مع قطاع غزة ستكون تلك المواجهة بالنسبة لهم مغامرة، لاسيما في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا في صفوف الإسرائيليين وتحديداً في صفوف الجيش، وعلى الاحتلال أن يتحمل نتائج تلك المواجهة".
وعن استمرار القوات الإسرائيلية باستهداف مواقع المقاومة مع إطلاق دفعات البالونات الحارقة، قال: "سيكون لكل فعل رد فعل".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي قد توعدا، مساء أمس الأحد، "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ب"رد قاس" حال استمرار إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة باتجاه مستوطنات الغلاف.
كانت هذه تفاصيل خبر "سيكون مغامرة غير محسوبة النتائج"... حركة عربية تحذر من عدوان إسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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