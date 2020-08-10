بعد انفجار بيروت... تركيا تعرض الجنسية لهؤلاء اللبنانيين

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أثناء زيارته إلى لبنان: "تلقينا توجيهات من الرئيس أردوغان بمنح الجنسية التركية لكل تركماني أو تركي لا يحمل الجنسية التركية ويرغب الحصول عليها"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف جاويش أوغلو: "نحن نقف مع أقاربنا الأتراك والتركمان في لبنان وفي كل العالم"، متابعا: "سنمنح الجنسية التركية للأخوة الذين يقولون نحن أتراك، نحن تركمان، ويعبرون عن رغبتهم في أن يصبحوا مواطنين في تركيا. هذه تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان".

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وكان نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في تصريحات له، عقب زيارة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، على مواصلة أنقرة إرسال مساعدات عاجلة إلى لبنان على خلفية أحداث انفجار مرفأ بيروت، معتبرا أن زيارته إلى لبنان بمثابة "شيك مفتوح لتقديم شتى أنواع المساعدات لأشقائنا"، على حد تعبيره.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع نحو 154 قتيلاً و5 آلاف جريح، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات.