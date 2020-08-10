شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن لبنانى: تحية خاصة للرئيس السيسى ونتمنى رئيس مثله فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مواطن لبنانى بمصر قيادة وشعبا، قائلا "بدى أحيى الرئيس السيسي وان شاء الله يكون عندنا رئيس مثله يحمى لبنان"، وقال خلال حديثه مع الاعلامى وائل الابراشى، احيي أهل مصر "بدنا زعيم لا يعمل طائفية أو مذهبية تفرق الشعب اللبنانى".

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واضاف أن الشعب اللبنانى يحكمه مثلث أول ضلعه الطوائف التى لها مسئول عنها ولديه زعيم، والطرف الثالث عناصر هذا الزعيم عناصر طائفية مذهبية حزبية، وهنا يكمن الفساد، اذا رغبنا فى تأسيس مرحلة جديدة لابد أن تؤسس على المساواة والعدالة على اساس وطنية لا طائفية أو حزبية.

وبدأ القاضي اللبناني خوري باشر جلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، واستمع إلى مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا في قصر العدل في بيروت، بحسب الوكالة الوطنية، فى غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن:" واشنطن سترسل طائرات إضافية لمساعدة لبنان ودعم مالى".