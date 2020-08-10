«التعليم» تحدد آلية تحديث بيانات الترقية لشاغلي الوظائف الإدارية

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أوضحت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، آلية تحديث بيانات الترقية لشاغلي الوظائف الإدارية في وزارة التعليم والملحقيات وإدارات التعليم، من خلال منصة «بياناتي الوظيفية»، ونظام فارس.
وأضافت وزارة التعليم، خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي، أنه يمكن تحديث البيانات الوظيفية لشاغلي الوظائف الإدارية في وزارة التعليم والملحقيات وإدارات التعليم من خلال منصة بياناتي الوظيفية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ووفقًا لوزارة التعليم فإنه يمكن تحديث البيانات من خلال نظام فارس عبر «صلاحية بياناتي» والتأكد من إضافة المؤهلات العلمية مكتملة البيانات وتواريخ الحصول لكل مؤهل في الخدمة الذاتية في نظام فارس.
وكذلك التأكد من إضافة رقم الجوال؛ ليكون وسيلة التواصل مع الموظف في الخدمة الذاتية بنظام فارس عبر صلاحية بياناتي، والتأكد من إضافة الدورات التدريبية مكتملة البيانات وتواريخ الحصول على كل دورة، وفقًا لوزارة التعليم.
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