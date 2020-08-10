جنبلاط: من الآن وصاعدا لن أعلق أو أصرح إلا عند الضرورة

فعلى صفحته الخاصة في "تويتر"، نشر جنبلاط تغريدة جاء فيها "من الآن وصاعدا لن أعلق أو أصرح إلا عند الضرورة وأنبه في هذه المناسبة أن الكورونا تجتاح قرى وبلدات بأكملها وسط اللامبالاة.".

وشدد جنبلاط في تغريدته على ضرورة ارتداء الكمامات قائلا "وأعود وأشدد على أهمية الكمامات حتى ولو كان الفحص سلبي. لكن ومن جهة ثانية أكره المزايدات من أقرب الناس".

هذا وكان جنبلاط قد طالب في وقت سابق، باعتماد قانون انتخابي جديد يخرج عن القيد "الطائفي أو المذهبي"، في لبنان.

وأشار جنبلاط في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية" إلى أن مطلبهم الأساسي واضح، وهو استقالة الحكومة واعتماد حكومة حيادية، وإنشاء لجنة تحقيق دولية، واعتماد انتخابات جديدة على قاعدة قانون انتخابي جديد".

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة، أسفرت عن سقوط أكثر من 158 قتيلا، حتى الآن، وما يزيد عن 6 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.