شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: يجب عدم استغلال انفجار بيروت لأغراض سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إيران اليوم الاثنين إنه ينبغي ألا تستغل دول الانفجار الهائل الذي وقع في بيروت الأسبوع الماضي لأغراض سياسية، وأضافت أنه يجب على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات المفروضة على لبنان. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في مؤتمر صحفي تلفزيوني "ينبغي ألا يُستغل الانفجار ذريعة لأهداف سياسية... يجب التحقيق بعناية في سبب الانفجار. Advertisements "إذا كانت أمريكا صادقة بشأن عرض مساعدة لبنان، ينبغي أن يرفعوا العقوبات".

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