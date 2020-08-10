شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج اليوم.. أمطار رعدية في السعودية وغائم جزئيا بالإمارات حار بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول لخليج اليوم الاثنين، حالة طقس متباينة، حيث، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية للمملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال و شرق و وسط المملكة.

طقس السعودية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج .

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الامارات أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الثلاثاء خاصة شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً ويكون الموج الخليج العربي خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 17:41 والمد الثاني عند 05:00 والجزر الأول عند الساعة 10:45 والجزر الثاني عند الساعة 23:34 ويكون الموج في بحر عمان خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 13:17 والثاني عند الساعة 02:34 والجزر الاول عند الساعة 20:25 والجزر الثاني عند الساعة 07:35.

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البحرين

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بالبحرين بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله حارًا خلال النهار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق وكميات متفاوتة من السحب ويكون حسناً خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل سرعتها من 20 إلى 25 عقدة أحيانًا ثم تقل من 7 الى 12 عقدة خلال الليل.

وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 45 مئوية.. والصغرى 33 مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 70 %.. والصغرى 15 %.