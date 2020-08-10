شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 6 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الاثنين، تسجيل 6 حالات وفاة و 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان أنه تسلم 731 عينة من عدة مختبرات، مبينا أنه تلقى من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 460 عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن 99 عينة، ومن مختبر

فرع المركز سبها 68 عينة، ومن مختبر فرع المركز الزاوية 73 عينة، ومن مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد 31 عينة.

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وأضاف أن نتائج هذه العينات جاءت 512 عينة سالبة، و 219 عينة موجبة، منها 108 حالات جديدة، و 111 حالة لمخالطين، مشيرا إلى تماثل 10 حالات للشفاء.