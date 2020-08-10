شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الدفاع المدني ينتشل جثة شخص سقط داخل بئر بـ«الحناكية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الحناكية بمنطقة المدينة المنورة من انتشال جثة شخص سقط في يئر. وأوضح الدفاع المدني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم انتشال الجثة من بئر ببلغ عمقه 30 متر بـ”الحسو”.

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