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المرور يوضح غرامة المتأخرين في تجديد رخصة القيادة

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هاشم هاشم 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للمرور، الغرامة المقررة عن كل سنة تطويف في حال عدم تجديد رخصة المركبة.

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وأكدت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أن عدم تجديد الرخصة في وقتها، وبعد انتهاء مهلة 60 يوما يفرض غرامة مالية قدرها 100 ريال على المخالف عن كل سنة تطويف.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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