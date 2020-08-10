شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يوضح غرامة المتأخرين في تجديد رخصة القيادة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للمرور، الغرامة المقررة عن كل سنة تطويف في حال عدم تجديد رخصة المركبة.

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وأكدت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أن عدم تجديد الرخصة في وقتها، وبعد انتهاء مهلة 60 يوما يفرض غرامة مالية قدرها 100 ريال على المخالف عن كل سنة تطويف.