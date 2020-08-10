شكرا لقرائتكم خبر عن «الروبيان» يتسبب بارتفاع أسعار الأسماك 50%.. ومختص يوضح سبب غزو المستورد للأسواق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سجّلت أسعار الأسماك ارتفاعًا بنسبة 50% مع بدء موسم صيد الروبيان نتيجة توجه أغلب المراكب لصيد الروبيان، خاصة اللنشات، التي تغذي السوق بنسبة 80% من الصيد.

وبحسب “اليوم”، فإن نقص العمالة، وقلة إبحار المراكب زادوا الأمر سوءًا وساهموا في رفع الأسعار، الأمر الذي جعل الأسواق تستقبل واردات من الأسماك المستوردة لتغطي الطلب المحلي، والتي أغرقت الأسواق بنسبة 70%.

من جانبه، قال محمد المرخان كبير الصيادين بالمنطقة الشرقية وعضو اللجنة الزراعية والغذاء بغرفة الشرقية: إن اللنشات الكبيرة أبحر منها عدد قليل بسبب قلة العمالة، وما أبحر منها توجه لصيد الروبيان، ونسبة هذه المراكب بلغت 85%، بينما ما توجه لصيد الأسماك من المراكب بلغت نسبته 15%، وهذه المراكب تتواجد عندها «قراقير» في البحر.

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تغيير وقت حراج الأسماك المحلية بالمستوردة

وطالب المرخان، بلدية القطيف، بضرورة تغيير وقت حراج الأسماك المحلية بالمستوردة، مؤكدًا أهمية أن يكون بيع الروبيان والأسماك المحلية وقت المغرب، والمستوردة بعد الفجر، ولفت إلى أن ما يتجه لصيد الأسماك من الطرادات لا تتجاوز نسبته 10%، ولكن الطرادات يمكن أن تغيّر نوعية صيدها من روبيان إلى سمك، وبالعكس مباشرة»، مبينًا أن اللنشات تغذي الأسواق بنسبة 80%، بينما الطرادات تغذي الأسواق بنسبة 20% فقط، ولكنها سريعة، وبشكل يومي، ومن هنا تأتي أهمية وضع حراج الأسماك المحلية بعد صلاة المغرب؛ لأن الصياد يكون قد جاء للتو من البحر، وبالتالي يكون السمك طازجًا.

أسعار الأسماك

فيما بيّن رضا الفردان كبير الصيادين بفرضة القطيف، أن سعر الأسماك يختلف بين البلدي والمستورد، موضحًا أن سعر سمك الهامور 1300 ريال للمن الواحد «المنّ 16 كيلو»، وسمك الكنعد 650 ريالًا، والشعري 700 ريال، والصافي «الثلاجة أو البانة 32 كيلو» بسعر 1400 ريال، وسمك القرقفان الثلاجة 500 ريال، والشعم الثلاجة 1200 ريال.

ولفت إلى أن أسعار الأسماك المستوردة أرخص من المحلية، فسمك الهامور يأتي بسعر 35 ريالًا، والكنعد 30 ريالًا، والبرطم 25 ريالًا، والحليوة 20 ريالًا، والسكن 25 ريالًا، والسمان 30 ريالًا، والنقرور 20 ريالًا، والصافي 6 بسعر 100 ريال، وسمك الميد والبياح والحمام 7 كيلو بسعر 100 ريال، وسمك السلمون 30 ريالًا للكيلو، وسمك القفدار 4 كيلو بسعر 100 ريال، وسمك الشعري 5 كيلو بسعر 100 ريال، وسمك البلطي بسعر 20 ريالًا للكيلو.