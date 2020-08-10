شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«الغرف التجارية» يوضح أكثر المراحل التعليمية تأثراً حال اعتماد «التعليم عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف عضو اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الأهلي بمجلس الغرف السعودية الدكتور خالد الشمري، عنأكثر المراحل التعليمية تضرراًحال تطبيق نظام التعليم عن بُعد.

وأوضح “الشمري” أن مرحلة رياض الأطفال والصفوف المبكرة ستكون الأكثر تأثراً بهذا الإجراء حال تطبيقه لحاجة هذه المرحلة العمرية الى التدريس المباشروفقاً لـ”عكاظ”-.

وعن تأثر المستثمرين فى المدارس الأهلية بهذا الإجراء، أشار إلى أن هناك نية لدى المستثمرين في مدارس التعليم الأهلي تجميد النشاط أو الخروج من السوق.

Advertisements

وأكد أن المستثمرين في رياض الأطفال والصفوف المبكرة سيواجهون عاماً صعباً بموارد شحيحة وتكاليف تشغيل مستمرة.

وتوقع انسحاب طلاب وطالبات المدارس الأهلية في حالة إقرار هذا النظام، أو تخفيض الرسوم من قبل المدارس للحفاظ على الطلاب.

وأوضح أنه في هذه الظروف سيقارن أولياء أمور طلاب المدارس الأهلية بين التعليم عن بعد في المدارس الحكومية المجانية والمدارس الأهلية وسيقرر بعضهم تسجيل أبنائهم في مدارس حكومية، بينما سيتفاوض آخرون مع مدارس أبنائهم وبناتهم لتخفيض الرسوم الدراسية أو الانتقال إلى مدارس أهلية أخرى برسوم أقل.