شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت» تمنع مستخدمي «ويندوز 10» من إزالة هذا المتصفح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تعديل على متصفح “إيدج” الخاص بها سيمنع مستخدمي ويندوز 10 من إزالة المتصفح لتحرير مساحة على محرك الأقراص.

وكانت الشركة قد أعادت تصميم متصفح إيدج في يناير الماضي، وبات متوافقاً مع جميع مواقع الويب التي تعمل مع جوجل كروم.

وقامت مايكروسوفت بتحسين متصفح إيدج بعدة طرق، بما في ذلك عمر بطارية أطول عند استخدام إيدج بالمقارنة مع متصفح جوجل كروم، بالإضافة إلى طرق جديدة لإدارة علامات التبويب.

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ومن الواضح أن مايكروسوفت تعاني مع متصفح إيدج الجديد الخاص بها، حيث جعلته المتصفح الافتراضي الجديد على ويندوز 10، لكن معظم المستخدمين لا يزالون يفضلون جوجل كروم، وسيشعر كثير منهم بالانزعاج لمعرفة أن مايكروسوفت لن تسمح لهم بإزالة متصفح إيدج.

ووفقاً لمدونة مايكروسوفت، وبمجرد الانتقال إلى الإصدار الجديد لمتصفح إيدج، لن يتمكن مستخدمو ويندوز 10 بعد الآن من إزالة المتصفح على الأقل باستخدام الطرق التقليدية. حيث تريد الشركة أن يكون هذا المتصفح جزءاً لا يتجزأ من نظام التشغيل.

وتم تضمين المتصفح ضمن التحديث الجديد لنظام التشغيل، وتؤكد ميكروسوفت على ضرورة توفره نظراً لميزات الأداء والخصوصية وميزات الدعم التي يقدمها.