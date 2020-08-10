وزيرة الإعلام اللبنانية تعلن استقالتها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد

أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد يوم الأحد استقالتها، وعزت ذلك إلى إخفاق الحكومة في تنفيذ إصلاحات وإلى الانفجار الهائل الذي هز بيروت يوم الثلاثاء.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي ”أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم. التغيير بقي بعيد المنال، وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدّم باستقالتي من الحكومة“.