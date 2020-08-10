شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. حريق يتلف 25 خيمة للنازحين في مخيم العريشة جنوب الحسكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب حريق نشب في مخيم العريشة 25 كم جنوب مدينة الحسكة بسوريا والذي تسيطر عليها ميليشا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي بإتلاف جناح كاملاً يضم 25 خيمة للنازحين، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت مصادر في المخيم إن سبب الحريق يعود إلى استخدام محروقات ذات نوعية رديئة في إشعال “موقد كاز” ما أدى لتوسع الحريق وامتداده إلى باقي خيم الجناح وإتلافها بمحتوياتها بشكل كامل.

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وأشارت المصادر إلى أن الحريق تسبب بإصابة عدد من النازحين بحالات اختناق أثناء محاولاتهم إخماد الحريق ووقف امتداده باتجاه الخيم الأخرى وإسعافهم إلى أحد مشافي مدينة الحسكة.

والمخيم أحدثته ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي لمنع الوافدين من أرياف الحسكة ودير الزور والرقة من الدخول إلى مدينة الحسكة حيث يبلغ عدد القاطنين في المخيم 14 ألف نسمة.