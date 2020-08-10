شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان رامى عياش يرفض منصبا وزاريا فى الحكومة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الحكومة اللبنانية حقيبة وزارة الإعلام على الفنان رامي عياش، وذلك بعد ساعات قليلة من استقالة الوزيرة منال عبد الصمد، في ظل أزمة تعصف بالبلاد وسط تداعيات انفجار بيروت.

وأكد الفنان رامي عياش رفضه للمنصب الوزاري حيث قال في تغريدة: "أنا لست بديلا عن أي وزير، ورفضت ذلك سابقا والبديل يجب أن يحترم كرامات الناس ودماء الناس، اليوم بدل إنقاذ الناس وإيقاف الغرق نقوم بترتيب المقاعد على سفينة غارقة".

وأردف معلقا: "مستقبلنا جميعا مهدد و300 ألف من أهلنا مشردون مفقودين ومفقودات تحت الأنقاض"، مضيفا: "المطلوب بناء متكامل ينقذنا من هذا الركام وتلتف حوله الناس ويستعيد ثقة العالم بلبنان منارة هذا الشرق!"





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ولقي رفض عياش تأييدا وتفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف تصرفه بالحكمة وبأنه فضل مصلحة البلد على مصالحهما الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد إعلان وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد استقالتها من الحكومة، قدم وزير البيئة دميانوس قطار استقالته في وقت يتجه وزير الاقتصاد راوول نعمة للاستقالة أيضا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.