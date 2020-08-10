شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. «التعليم» تعلن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم اليوم الاثنين، نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الحالي 1441هـ، عبر نظام “نور”.

وبحسب الجدول المعلن من الوزارة لحركة النقل؛ فإن فترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة الحركة ستبدأ مع إعلان النتيجة وتستمر حتى يوم 29 ذي الحجة.

ومن المقرر أن تعتمد الوزارة نتيجة حركة النقل في الأول من محرم 1442هـ، على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة في العمل اعتباراً من الرابع من الشهر نفسه.