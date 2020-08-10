الأردن يبلغ الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إستعداده لإيصال مساعداتهما للبنان عبر المملكة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مكان التفجير

أبلغ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأحد سفراء دول الإتحاد الأوروبي وممثلي منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأردن إستعداد بلاده للتعاون معهم لإيصال مساعداتهم للبنان عبر أراضي المملكة.

وقال بيان صادر من وزارة الخارجية الأردنية إن الصفدي أبلغ سفيرة الإتحاد الأوروبي وممثلي دوله والدول الأوروبية خلال إجتماعه معهم اليوم (الأحد) "إستعداد المملكة الكامل للتعاون معهم لإيصال مساعداتهم للبنان عبر الأردن".

وأكد الصفدي "أهمية التضامن الذي يبديه المجتمع الدولي مع لبنان لمساعدته على مواجهة تبعات الإنفجار المأسوي الذي ضرب مرفأ بيروت الأسبوع الماضي".

وأضاف البيان إن الصفدي إلتقى كذلك ممثلي منظمات الأمم المتحدة في الأردن، وأكد لهم أن "المملكة ستوفر لهم كل الأمكانات التي يحتاجونها لإسناد عمليات دعم لبنان الشقيق ومساعدته على التعامل مع التداعيات الكارثية للإنفجار"، مؤكدا "وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء بكل إمكانياتها".

من جهته، اكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في كلمة خلال مشاركته في مؤتمر دولي عبر الفيديو لدعم لبنان بعد خمسة أيام من الإنفجار الضخم الذي هز بيروت أنّ "الأردن مستعدٌ للقيام بدوره، عبر توفير نقطة انطلاق ومركز لوجستي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الدولية والإقليمية إلى لبنان".

واضاف "على المدى الطويل، وبالعمل مع شركاء دوليين آخرين، فإنّ الأردن مستعدٌ لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز المخزون الغذائي الاستراتيجي في لبنان، بالإضافة إلى دعم قطاع الطاقة والنظام المالي، فضلاً عن قطاع الأعمال والشركات".

وأوضح الملك إن "المحنة التي يمر بها لبنان هي محنتنا جميعاً، فهي تؤثر على بلداننا أيضاً، ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي".

Advertisements

وتابع "الأردن بدأ بإرسال مساعدات طبية، ومستشفى ميداني، ومواد إغاثية أخرى، وسيقوم قريباً بإرسال فرق إنقاذ إضافيةٍ وإمداداتٍ غذائيةٍ وطبيةٍ لتقديم المساعدة على المدى القصير".

وأكد أن "وزير الخارجية الأردني سيكون في بيروت هذا الأسبوع ليتابع في الميدان كيفية مساهمة الأردن في تكامل جهود الإغاثة".

وتنظم فرنسا هذا المؤتمر الدولي بعد ثلاثة أيام من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت، التي تضررت كثيراً جراء الانفجار ويتظاهر الآلاف فيها ضد الطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالإهمال والفساد.

وأرسل الأردن الخميس الى لبنان مستشفى ميدانيا يضم 48 سريراً و10 أسرة للعناية المركزة وغرفتين للعمليات الجراحية ومختبر أشعة ويتألف كادره من 160 شخصاً.

واكد العاهل الأردني خلال إتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء "وقوف الأردن بكل إمكاناته إلى جانب الأشقاء في لبنان العزيز خلال هذا الظرف الصعب"، مشدداً على أن "واجب المملكة الوقوف إلى جانب الأشقاء اللبنانيين".