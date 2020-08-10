مصر تكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا مجددا

وقال حسني، إن زيادة أعداد الإصابات النسبية بعد الانخفاض يعود إلى عدم حذر المواطنين.



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وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تصريحات تلفزيونية، أن الدولة لم تدخل موجة ثانية من الفيروس.

وأكد، أن "مصر سيطرت على الفيروس في المرحلة الأولى، مؤكدا أنه لا توجد موجة ثانية، وإنما ارتفاع في الأعداد نتيجة عدم الحذر".

وناشد رئيس لجنة مكافحة كورونا المواطنين استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية، لأن الوباء لا يزال موجودا، وفقا لموقع صحيفة "المصري اليوم".

وفي في ظل التزايد الحالي لمعدل الإصابات اليومية بوباء (كوفيد 19) شددت وزيرة الصحة والسكان المصرية اليوم على "ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، تحسبا لزيادة أعداد إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خاصة بعد زيادة التجمعات خلال عيد الأضحى".

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وتجاوزت أعداد وفيات كوفيد-19 في مصر، يوم الأحد، حاجز الـ 5 آلاف حالة وفاة، حيث قالت وزارة الصحة المصرية، إنه تم تسجيل 178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، و17 وفاة وذلك مقابل 167 إصابة و21 وفاة أمس.

وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 95492 حالات من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالات وفاة".



وأضافت الوزارة، أن 1006 أشخاص خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم من المرض.

ومع تخفيفها قيود العزل العام تدريجيا تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس، منها: فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.