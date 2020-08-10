شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة بالإمارات تطلق مبادرة انجاز معاملات ذوي الإعاقة فى مساكنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بالإمارات، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين مبادرة إنسانية لذوي الإعاقة تهدف إلى تقديم خدمات إنسانية متميزة لهذه الشريحة المهمة في المجتمع تتمثل في توصيل المعاملة إلى مقر إقامتهم دون مراجعة مركز تقديم الخدمة كخطوة استباقية لإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت.

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وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أوضح المقدم خالد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين أن المبادرة تأتي ضمن جهود شرطة الشارقة المستمرة لإسعاد المتعاملين من خلال تقديم خدمات تفوق توقعاتهم وتنال رضاهم وخاصة ذوي الإعاقة مشرا الى انه تم تخصيص خط ساخن لإنجاز معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة مركز الخدمة لتوفير الوقت والجهد على تلك الفئة حيث تم إنجاز /120/ بطاقة تصريح مواقف لذوي الإعاقة من تاريخ بداية تنفيذ وتطبيق المبادرة منذ شهور وتم تسليم البطاقات لهم بمكان إقامتهم بإمارة الشارقة.