الإمارات: تجاوز الأزمة يتطلب سيطرة الدولة اللبنانية على كافة المنافذ والموانئ والمطارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وام:

أكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وجهت بتقديم كل دعم ممكن للأشقاء اللبنانيين، حيث تم إرسال 80 طناً من المساعدات من خلال 3 رحلات جوية، لتعزيز جهود الطواقم الطبية التي تعمل بشكل دؤوب من أجل إنقاذ المصابين والمتضررين في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، وذلك بالتعاون مع المنظمات والأطراف الدولية الفاعلة، كمنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والصليب الأحمر اللبناني، لضمان سرعة الاستجابة ووصول المساعدات إلى مستحقيها.

جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر المانحين المخصص لمساعدة الشعب اللبناني الذي تنظمه الحكومة الفرنسية بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من رؤساء الدول والمنظمات الدولية، والذي عقد عن بعد أمس من خلال الاتصال المرئي بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأضافت: إن دولة الإمارات تؤكد أن تجاوز الأزمة الراهنة وتداعياتها يتطلب أن تكون كافة المنافذ والموانئ والمطارات تحت الإشراف المنفرد للدولة، وتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1701 الهادف إلى نزع الأسلحة لتكون محصورة في يد القوات المسلحة اللبنانية.

Advertisements

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تأمل في أن ينجح المؤتمر في تحقيق المساعدات المطلوبة وإنشاء آلية موحدة وشفافة للاستجابة الإنسانية الطارئة للشعب اللبناني، وتركيز الدعم على القطاعات الحيوية في إطار تقديم الجهود الإغاثية مثل الصحة والتعليم والغذاء والمأوى، وبما يضمن استمرارية الخدمات لا سيما الصحية والتعليمية.

وفي مستهل المؤتمر، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التحرك سريعاً وبفاعلية لضمان وصول المساعدات مباشرةً إلى الشعب اللبناني.

كما طالب الرئيس الفرنسي بتحقيق غير متحيز، ذي مصداقية، ومستقل لكشف ملابسات الانفجار، ودعا الى الحرص على وجوب عدم حصول أي فوضى في لبنان منعاً لتهديد الامن والاستقرار فيه وفي المنطقة، معتبراً أن مستقبل لبنان وشعبه على المحك. ولفت الى أهمية أن تقوم السلطات اللبنانية باصلاحات سياسية واقتصادية. ثم القت الامينة العامة المساعدة للامم المتحدة أمينة محمد كلمة ركزت فيها على دعم منظمات الامم المتحدة للبنان في هذه الظروف الصعبة. وشارك في المؤتمر ممثلون عن 36 دولة ومنظمة وقال مكتب الرئاسة الفرنسية ان المؤتمر تلقى تعهدات بنحو 253 مليون يورو مساعدات اغاثة فورية للبنان.

وأكد الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​، على وجوب معرفة من يقف خلف انفجار المرفأ وما إذا كان الانفجار حادثاً أم لا، مؤكداً أن بلاده مستمرة في العمل مع فرنسا وملتزمة بمساعدة لبنان على تخطي الظروف الراهنة.

وأعلنت ​بريطانيا​ تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية في القمة العالمية حول أزمة ​بيروت​، متعهدة بتقديم حزمة إضافية بقيمة 20 مليون ​جنيه إسترليني​ في شكل دعم إنساني عاجل، وستساهم في توفير الغذاء لمن هم أكثر حاجة إليه في ​لبنان​، بمن فيهم المتضررون من ​انفجار​ بيروت وتداعياته.

من جانبها، أضافت المفوضية الأوروبية 30 مليون يورو إلى مبلغ 33 مليوناً أعلنته يوم الجمعة، في سياق المعونات الطارئة المقدّمة إلى لبنان، وفق ما قال المفوّض يانيس لينارسيك المكلّف المساعدات الإنسانية. وشدد المسؤول الدولي على أنّ «التمويل الإنساني الجديد للاتحاد الاوروبي سيمر عبر وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية. وسيخضع لضوابط صارمة».

بدورها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن رؤية الصندوق تتماشى مع رغبة الشعب اللبناني في الإصلاح والحكم الجيد، مؤكدة أن الصندوق مستعد لمضاعفة الجهود لكنه يحتاج إلى وحدة الهدف في لبنان وعزم جميع المؤسسات على تنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها. وأكدت جورجيفا في البيان أن الالتزام بهذه الإصلاحات سيطلق سراح مليارات الدولارات لصالح الشعب اللبناني، مشيرة إلى أن هذه هي اللحظة التي يجب أن يتصرف فيها صناع القرار السياسي في البلاد بشكل حكيم.

وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن حزمة مساعدات طوارئ ألمانية بقيمة عشرة ملايين يورو للبنان. «الناس في بيروت يحتاجون إلى مساعدتنا ويحتاجون إلى الأمل»، كما قال وزير الخارجية في برلين حيث أوضح أن المؤتمر مؤشر هام.

ودعت السعودية إلى أهمية إجراء تحقيق شفاف ومستقل بكارثة المرفأ، مشيرة إلى أن «استمرار الهيمنة المدمرة لحزب الله الإرهابي يثير قلقنا جميعاً». وشدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على أن لبنان بحاجة ماسة إلى إصلاح سياسي واقتصادي شامل وعاجل بما يضمن عدم تكرار هذه الكارثة المروعة. وأكد أن «استمرار الهيمنة المدمرة لتنظيم حزب الله الإرهابي يثير قلقنا جميعاً، وجميعنا يعرف السوابق المؤكدة لاستخدام هذا التنظيم المواد المتفجرة وتخزينها بين المدنيين في عدة دول عربية وأوروبية والأمريكتين».

وناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الوطنيين المخلصين في لبنان، على اختلاف مواقعهم، النأي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الإقليمية، وتركيز جهودهم على تقوية مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني، عبر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحتمية التي لا مجال لتأجيلها، بما يؤهل لبنان للحصول على ثقة المؤسسات المالية الدولية، والدعم الدولي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مسيرة لبنان نحو تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء.

وأعلن رئيس ​مجلس الوزراء الكويتي​ الشيخ صباح الخالد تقديم المساعدات الإغاثية للبنان منذ وقوع الانفجار عبر جسر جوي. إضافة إلى مساعدات طبية وغذائية عاجلة تصل إلى أحد عشر مليون دولار.

وقال العاهل الاردني الملك عبد الله في كلمته إن المحنة التي يمر بها لبنان هي محنتنا جميعاً فهي تؤثر على بلداننا ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي. وأوضح أن الأردن يعمل لتوفير نقطة انطلاقٍ ومركزٍ لوجستيٍ لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الدولية والإقليمية إلى لبنان. ويعمل مع شركاء دوليين آخرين، لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز المخزون الغذائي الاستراتيجي في لبنان.

وقال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن كل من يثبت التحقيق تورطه بانفجار المرفأ سوف يحاسب وفق القوانين اللبنانية.

وأضاف: «لقد التزمت أمام شعبي بتحقيق العدالة، إذ وحدها العدالة يمكن أن تقدّم بعض العزاء لأهل المفجوعين ولكل لبناني، والتزمت أيضاً بأن لا أحد فوق سقف القانون، وأن كل من يثبت التحقيق تورطه سوف يحاسب وفق القوانين اللبنانية».

وأكد البيان الختامي للمؤتمر استعداد الشركاء لدعم النهوض الاقتصادي والمالي للبنان ما يستدعي التزام السلطات اللبنانية بالقيام سريعاً بالإجراءات والاصلاحات، لافتاً الى أن المجتمع الدولي لن يخذل الشعب اللبناني. وجاء في البيان الختامي أن المشاركين توافقوا على أن تكون مساعداتهم سريعة وكافية ومتناسبة مع احتياجات الشعب اللبناني... وأن تُسلَّم مباشرة للشعب اللبناني، بأعلى درجات الفعالية والشفافية.