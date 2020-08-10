«دبي للصحافة» يبحث آفاق التعاون مع المؤسسات المصرية

في إطار الأنشطة التي ينظّمها نادي دبي للصحافة ضمن أجندة الدورة التاسعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي المنعقدة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتماشياً مع نهج النادي في توثيق أواصر التعاون مع المجتمع الإعلامي العربي والعالمي، نظم «دبي للصحافة» لقاء موسعاً «عن بُعد» عبر تقنية الاتصال المرئي مع مجموعة من قيادات المؤسسات الإعلامية في جمهورية مصر العربية، بهدف بحث آفاق التعاون المشترك نحو تطوير مبادرات من شأنها تعزيز الأداء الإعلامي العربي، وسبل الارتقاء بالمخرجات الإعلامية على مستوى العالم العربي ككل، وبما يواكب رسالة النادي الرامية إلى المشاركة بصورة مؤثرة في الوصول بالعمل الإعلامي إلى أرقى مستويات التميز بالتعاون مع جميع الأشقاء في الوطن العربي.

حضر الاجتماع منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة الأمين العام لجائزة الصحافة العربية، وميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، وعلاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، ومحمد البهنساوي، رئيس تحرير أخبار اليوم، وخالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، وعبداللطيف مناوي، رئيس تحرير المصري اليوم، إلى جانب نخبة من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، والعربية، وأعضاء اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي.



علاقات وثيقة



وفي بداية اللقاء، أكدت منى المرّي أن اختيار عقد أول الاجتماعات الإعلامية الافتراضية للدول العربية مع قيادات المؤسسات الإعلامية في جمهورية مصر العربية، يأتي في إطار التقدير الكبير الذي يحمله النادي للإعلام المصري، وفي سياق العلاقات الوثيقة التي تربط نادي دبي للصحافة بالمؤسسات الإعلامية على امتداد المنطقة، واهتمام النادي المستمر بالمساهمة الإيجابية في تطوير منظومة العمل الإعلامي محلياً، وعربياً، سواء من خلال مبادراته النوعية التي كان لها أثرها في تشكيل ملامح مسيرة العمل الإعلامي والصحفي في المنطقة، وفي مقدمتها «منتدى الإعلام العربي»، و«جائزة الصحافة العربية»، و«قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب»، أو من خلال اللقاءات والجولات الدورية التي ينظمها النادي سنوياً في عدد من العواصم، والمدن العربية، مشيرة إلى أن الإعلام المصري إعلام رائد ومحوري على مستوى المنطقة العربية نحرص دائماً على التواصل مع مختلف مؤسساته لتبادل الخبرات حول سبل تعزيز التعاون الإعلامي.

وقالت المرّي: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يواصل نادي دبي للصحافة منذ تأسيسه، السعي لإيجاد أفضل الصيغ للوصول بالإعلام العربي إلى أوج مستويات الأداء، ليكون المنصة الجامعة لصنّاع الإعلام والقائمين على مختلف قطاعاته في الوطن العربي».

وأضافت المرّي: «يمر العالم بمرحلة فارقة في تاريخه بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي بدل حال العالم، بما في ذلك المفاهيم والقواعد الإعلامية، وأسلوب عمل المؤسسات الصحفية، وكذلك طرق وأدوات تواصلنا مع بعضنا بعضاً»، لافتة إلى أن هذه التداعيات تفرض على كل المؤسسات الإعلامية التعاون والعمل على تطوير رسالتها وتعزيز قدراتها بما يواكب التحولات التي يمر بها العالم، وما تلقي به من آثار على المجتمعات العربية.

وأكدت أن هذه المستجدات، إلى جانب العديد من الموضوعات الأخرى، ستكون محور الاجتماعات الافتراضية التي سيعقدها النادي خلال الشهرين الحالي، والمقبل، في سياق الدورة الاستثنائية التاسعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي.

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علاقات وطيدة



وقالت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة «حرص نادي دبي للصحافة منذ انطلاقه في عام 1999 على إيجاد وتفعيل قنوات الحوار بين الإعلاميين والمؤسسات الصحفية المختلفة في المنطقة العربية، وقدَّم في سبيل هذه الغاية العديد من الإسهامات الإعلامية المهمة والمبادرات النوعية التي كان لها أثرها الواضح في المنطقة العربية، كما أخذت بعداً إقليمياً واسع النطاق ومن أهمها «منتدى الإعلام العربي»، و«جائزة الصحافة العربية»، و«نادي رواد التواصل الاجتماعي العربي»، وتقرير «نظرة على الإعلام العربي».

وثمنّت الاستجابة الطيبة للدعوات التي وجهها النادي لرؤساء تحرير الصحف في مصر لحضور الاجتماعات الإعلامية الافتراضية للدول العربية، ومناقشتهم لبعض الملفات الإعلامية المهمة المقترحة ضمن أجندة الدورة التاسعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي.



رؤية جديدة



وأعرب المشاركون في اللقاء عن تقديرهم الكامل لما تقوم به إمارة دبي بقيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من جهود حثيثة في تشجيع العمل العربي المشترك على وجه العموم، بما في ذلك إيجاد مقومات نجاح التعاون في مضمار العمل الإعلامي، ممثلة بنادي دبي للصحافة الذي نوه الحضور بدوره الإيجابي الكبير على مدار العشرين عاماً الماضية.

كما أكد المشاركون أن اللقاء حمل تأكيداً مضاعفاً على متانة الرؤية التي تنطلق منها هذه المشاريع مع إعلان اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي عن استمرار انعقاد المنتدى، على الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها أزمة جائحة «كورونا» على العالم أجمع، مؤكدين أن مواصلة هذا الدور هو التزام واضح من دبي بمواصلة القيام بدورها في دفع مسيرة الإعلام العربي قُدماً، وتعبير صريح عن استمرار جهود نادي دبي للصحافة في مواصلة دوره الحيوي في رفع تنافسية الإعلام العربي وفق أفضل المعايير العالمية.