شكرا لقرائتكم خبر عن المانحون للبنان: الدعم للمنكوبين مباشرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد البيان الختامي لمؤتمر المانحين لمساعدة لبنان على وجوب إيصال هذه المساعدة للسكان بشكل مباشر وفي إطار من الشفافية. وقال ممثلو ثلاثين بلداً بينهم الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون. في بيان صدر في ختام المؤتمر إن «المشاركين توافقوا على وجوب أن تكون مساعدتهم منسقة بشكل جيد برعاية الأمم المتحدة، على أن تقدم مباشرة إلى الشعب اللبناني مع أكبر قدر من الفاعلية والشفافية». وشددوا كذلك على ضرورة فتح تحقيق نزيه وذي صدقية ومستقل في ظروف المأساة، واقترحوا مساعدة السلطات اللبنانية في إجرائه.

وفي كلمتها أمام المؤتمر أكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أن قيادة الإمارات وجهت بتقديم كل دعم ممكن للبنانيين، إذ تم إرسال 80 طناً من المساعدات من خلال 3 رحلات جوية، لتعزيز جهود الطواقم الطبية التي تعمل بشكل دؤوب من أجل إنقاذ المصابين والمتضررين.

وأضافت الهاشمي أن الإمارات تؤكد أن تجاوز الأزمة الراهنة وتداعياتها يتطلب أن تكون كافة المنافذ والموانئ والمطارات تحت الإشراف المنفرد للدولة، وتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1701 الهادف إلى نزع الأسلحة لتكون محصورة في يد القوات المسلحة اللبنانية.

وحض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة اللبنانية على إجراء تحقيق «كامل وشفاف» في انفجار المرفأ، لافتاً الى «استعداد الولايات المتحدة للمساعدة فيه»، فيما قال مكتب الرئيس الفرنسي إن مؤتمر المانحين تلقى تعهدات بنحو 253 مليون يورو (298 مليون دولار) مساعدات إغاثة فورية.

وأكد الرئيس الفرنسي أن على السلطات اللبنانية إجراء إصلاحات، وقال عن ذلك: «تفجير الرابع من أغسطس كان بمثابة صاعقة. حان الوقت للاستيقاظ واتخاذ خطوات».

في الأثناء، دعا لبنانيون، أمس الأحد، إلى انتفاضة لا تتوقف للإطاحة بزعمائهم السياسيين، غداة تظاهرات ضخمة ومواجهات عنيفة بين القوى الأمنية ومحتجين السبت في بيروت المنكوبة وسط غضب عام من جراء انفجار المرفأ المروّع الذي وقع الأسبوع الماضي. ومساء تجددت الاشتباكات وطالب بطريرك الموارنة الحكومة بالاستقالة، وذلك بعدما قدم ستة من نواب البرلمان استقالتهم. وقدمت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد استقالتها على الهواء، وقالت في مؤتمر صحفي، «أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم. التغيير بقي بعيد المنال، وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدّم باستقالتي من الحكومة».

وأعلن وزير الصناعة ​عماد حب الله​، بعد انتهاء الاجتماع الذي عقد بين رئيس الحكومة ​حسان دياب​ وعدد من الوزراء، أنه «لا استقالة والحكومة صامدة ومستمرون بالعمل ونقوم بمسؤولياتنا تجاه الناس​​​​​​​». كما أكدت وزيرة العمل لميا يمين أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بالاستقالة​​​​​​​.

وكانت وسائل إعلام أفادت بتوجه عدد من الوزراء للاستقالة، فيما يحاول دياب دعوتهم إلى التريث. وفي حال استقال ثمانية وزراء من أصل 20 يشكلون مجلس الوزراء، تعتبر الحكومة بحكم المستقيلة.