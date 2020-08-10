الأمطار الغزيرة تقتل 130 شخصاً في آسيا وأوروبا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسببت الأمطار الغزيرة الذي هطلت على دول آسيوية وأوروبية، خلال الأيام الماضية في مقتل أكثر من 130 شخصاً على الأقل، وتشريد الآف، غالبيتهم في الهند وباكستان وكوريا الجنوبية، بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات الكبيرة، في وقت أسفرت السيول والعواصف الرعدية عن مصرع خمسة أشخاص في جزيرة أوبي اليونانية، وفق ما أكدت مصادر رسمية، أمس الأحد.

وأعلنت الشرطة الهندية، أمس، مصرع 43 شخصاً على الأقل، في انهيار أرضي كبير جرف عشرات العمال في مزرعة للشاي تقع جنوب غربي الهند. ووقع الانهيار الأرضي الكبير في ولاية كيرالا بمقاطعة إيدوكي الهندية الجمعة، لكن عمليات البحث والإنقاذ تعرقلت، بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي أدت إلى حصول الكارثة.

وقال مسؤول في شرطة المنطقة، أن حصيلة قتلى الانهيار الأرضي ارتفعت من 26 إلى 43 أمس.وأفادت وسائل إعلامية بأن نحو 80 شخصاً كانوا موجودين في المنطقة المتضررة، بينهم كثر في عداد المفقودين.

وتتسبب الأمطار الموسمية التي تضرب سنوياً جنوب آسيا في أعداد كبيرة من الوفيات والدمار. وقتل أكثر من 300 شخص في الأسابيع الأخيرة بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في بنجلاديش ونيبال وكذلك في الهند.

وفي باكستان، أعلنت السلطات مقتل أكثر من 57 شخصاً على الأقل، جراء الفيضانات​ المستمرة منذ 3 أيام. وتسببت السيول في خسائر وأضرار كبيرة في العديد من المنازل في السند وبلوشستان، فيما حذر مسؤولون من احتمال تواصل هطول الأمطار الموسمية طوال الأسبوع الجاري.

وفي كوريا الجنوبية، قضى 30 شخصاً على الأقل، ولا يزال هناك 12 في عداد المفقودين، بسبب انزلاقات أرضية وفيضانات، وفق ما أفادت السلطات، محذّرةً من أن الأمطار القوية لم تنتهِ بعد.

وسجلت قرابة نصف الوفيات في الأيام الثلاثة الأخيرة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية. كما أجلي حوالي ستة آلاف شخص بسبب الفيضانات. ويتوقع تساقط المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة، مع وصول الإعصار «جانجمي» إلى شمال البلاد اليوم، وفق ما ذكرت الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية.

وفي اليونان، قضى خمسة أشخاص، وأدرِج اثنان في عداد المفقودين، أمس، إثر سيول وفيضانات تسببت بها أمطار غزيرة هطلت على جزيرة أوبي. وصرّح وزير الدولة للدفاع المدني نيكوس هاردالياس، أثناء زيارته للجزيرة، أنّ «خمسة أشخاص قتلوا، واثنين في عداد المفقودين». ويشارك أكثر من مئة عنصر في الدفاع المدني في عمليات الإنقاذ، إضافة إلى طوافتين.

واجتاحت السيول مئات المنازل، إثر هطول أمطار غزيرة ليل السبت الأحد، وذلك في بلدات بوليتيكا، بساهنا، بوزي ولفكانتي غرب الجزيرة التي تعدّ مقصداً سياحياً. وأفادت وسائل إعلام بأن السيول أغرقت كثيراً من الأدوار السفلية، ما أرغم عدداً كبيراً من العائلات على اعتلاء الأسطح بصحبة أولادهم. ومنذ أمس الأول، عبرت العاصفة «تاليا» التي رافقتها أمطار غزيرة، فوق عدة مناطق من البر اليوناني، لكن الطقس يشهد تحسناً اليوم، وفق الأرصاد الجوية. (وكالات)