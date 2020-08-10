دبي تستقبل اللبنانيين فـي مطارها الدولي بالورود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

استقبل مطار دبي الدولي المسافرين اللبنانيين لدى وصولهم، بالورد والدعاء بالسلامة. وجاءت هذه اللفتة النبيلة من إدارة الجمارك في المطار، تضامناً مع الشعب اللبناني الشقيق، عقب الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، متسبباً بخسائر بشرية ودمار واسع.

وحيّا موظفو الجمارك المسافرين اللبنانيين، ووزعوا عليهم الورد الأبيض مصحوباً بدعوات السلامة، في لمحة أردوا بها التعبير عن التضامن مع أهل لبنان في هذه الأزمة.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي «مبادرة جمارك دبي للترحيب بالمسافرين اللبنانيين بالزهور، تعبير واضح عن مدى الحرص على التخفيف مما تعرضوا له من ضغوط جراء هذه الأزمة، وتجسيد لمدى الرعاية والاهتمام وروح التضامن التي يكنّها مجتمع الطيران هنا. وأنا متأكد أن هذه اللفتة الطيبة وفرت قدراً من الإحساس بالراحة للمسافرين اللبنانيين وللجالية اللبنانية».

يُذكر أن دولة الامارات كانت من أوائل دول العالم التي بادرت بإرسال المساعدات العاجلة والمعدات والتجهيزات الطبية المختلفة الى لبنان، فور وقوع الانفجار، تضامناً مع الشعب اللبناني الشقيق.

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