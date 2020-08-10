اخبار الخليج

دبي تستقبل اللبنانيين فـي مطارها الدولي بالورود

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستقبل اللبنانيين فـي مطارها الدولي بالورود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

استقبل مطار دبي الدولي المسافرين اللبنانيين لدى وصولهم، بالورد والدعاء بالسلامة. وجاءت هذه اللفتة النبيلة من إدارة الجمارك في المطار، تضامناً مع الشعب اللبناني الشقيق، عقب الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، متسبباً بخسائر بشرية ودمار واسع.

77df12538b.jpg

وحيّا موظفو الجمارك المسافرين اللبنانيين، ووزعوا عليهم الورد الأبيض مصحوباً بدعوات السلامة، في لمحة أردوا بها التعبير عن التضامن مع أهل لبنان في هذه الأزمة.
وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي «مبادرة جمارك دبي للترحيب بالمسافرين اللبنانيين بالزهور، تعبير واضح عن مدى الحرص على التخفيف مما تعرضوا له من ضغوط جراء هذه الأزمة، وتجسيد لمدى الرعاية والاهتمام وروح التضامن التي يكنّها مجتمع الطيران هنا. وأنا متأكد أن هذه اللفتة الطيبة وفرت قدراً من الإحساس بالراحة للمسافرين اللبنانيين وللجالية اللبنانية».
يُذكر أن دولة الامارات كانت من أوائل دول العالم التي بادرت بإرسال المساعدات العاجلة والمعدات والتجهيزات الطبية المختلفة الى لبنان، فور وقوع الانفجار، تضامناً مع الشعب اللبناني الشقيق.

Advertisements

24c1bae257.jpg

fab1aa8f68.jpg

f74d2327f1.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دبي تستقبل اللبنانيين فـي مطارها الدولي بالورود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا