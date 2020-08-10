فتح باب التسجيل في «نون للفنون»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مركز «كولاج» للمواهب التابع لنادي سيدات الشارقة عن فتح باب التسجيل وبدء استلام أعمال «جائزة نون للفنون» التي يحتضنها المعرض الافتراضي من جميع الفنانات والمبدعات في مجال الرسم والتصوير الفوتوغرافي والفن الرقمي في الإمارات.

تتخذ الجائزة هذه السنة شعار «لأنني أستطيع»، تعبيرًا عن الظروف الصعبة التي مر بها العالم نتيجة لجائحة «كوفيد-19». وتعرض اللوحات الفنية المقدمة التأثير الإيجابي للفنانة عبر دعم الآخرين أو إلهامهم أو منحهم الأمل، أو عبر تخطي الصعاب والتحديات التي تواجهها في الحياة.

وقالت فاطمة النقبي، مساعد مدير المركز: تم اختيار شعار الجائزة هذا العام «لأنني أستطيع» لفتح مجال الإبداع أمام الفنانات والمبدعات دون أي تقيد بزمان أو مكان في تحدي الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة «كورونا» من خلال الأعمال الفنية التي استطاعت أن تحول هذه الأزمة إلى فرصة يتسابق فيها المبدعون من خلال استلهام أعمال فنية تبعث الأمل والتضامن للإنسانية وإننا نترقب بكل لهفة رؤية الأعمال الفنية الملهمة.

وأضافت النقبي: إذا كان «الفن يمسح عن الروح غبار الحياة اليومية»، كما قال بابلو بيكاسو، فماذا يمكن أن يفعل الفن في زمن «كورونا»؟ ونحن نمنح الفرصة للمبدعات للإجابة عن هذا السؤال من خلال أعمالهن الفنية ومدى استطاعتهن تجاوز هذه الجائحة.

يتم استلام الأعمال الفنية حتى أكتوبر المقبل، والمسابقة مفتوحة لكل الفنانات المقيمات في الإمارات وتزيد أعمارهن على 18 سنة. وتُقبل اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية والأعمال الفنية الرقمية، وسيتم تقييمها وفقًا لتعبيرها عن محور وشعار الجائزة وما يظهره العمل الفني من مهارة.

تقام المسابقة افتراضياً وذلك التزاماً بإجراءات التباعد الاجتماعي ويتيح المعرض الافتراضي للزوار من مختلف أنحاء المنطقة فرصة الاطلاع على الأعمال الفنية عبر منصة تستثمر تقنيات الواقع الافتراضي وتقدم تجربة فنية كاملة للزائر حيثما كان. كما سيتم الإعلان عن الفائزين عبر البث المابشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للنادي.