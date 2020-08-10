خطة «الضم» تتراجع.. و«السلطة» للجم الاستيطان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالبت السلطة الفلسطينية بوضع المستوطنين على قوائم الإرهاب مع تزايد إرهاب المستوطنين في الضفة، في وقت شنت فيه قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة والقدس وأطلقت نيراها على مواقع مراقبة فلسطينية في غزة، فيما كشفت مصادر أمريكية و«إسرائيلية»، أن فرص خطة الضم تراجعت إلى حد كبير.

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقدام عناصر منظمات المستوطنين الإرهابية المتمركزة في بؤرة «يتسهار» بمهاجمة مركبات الفلسطينيين وإلقاء الحجارة عليها في الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية، مما أدى إلى إصابة مواطن فلسطيني بجروح.

وطالبت الوزارة كافة الدول بوضع منظمات الإرهاب اليهودي المنتشرة في المستعمرات «الإسرائيلية» الموجودة في الضفة، على قوائم الإرهاب، وملاحقتهم قضائياً ومنعهم من دخول أراضيها. من جهة ثانية قلّل مسؤول دبلوماسي «إسرائيلي» رفيع من احتمال منح الإدارة الأمريكية ضوءاً أخضر لرئيس الحكومة «الإسرائيلية»، بنيامين نتنياهو، لتطبيق الضمّ قبل الانتخابات الأمريكية أو الانتخابات «الإسرائيلية» المحتملة».

ونقل موقع «المونيتور» الأمريكي عن الدبلوماسي «الإسرائيلي» قوله، إن «الطريقة الوحيدة لذلك هي أي يقنع أحد الرئيس ترامب، بأن الضم سيضاعف حظوظه للفوز في الانتخابات المقبلة، وحصول هذا الأمر ضئيل جداً.

وتعليقاً على الخلافات داخل الإدارة الأمريكية حول الضم، وتحديداً بين السفير الأمريكي في «إسرائيل» ديفيد فريدمان، وصهر الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، قال المسؤول ذاته، إن هذا الخلاف انتشر إلى أقسام أخرى في الإدارة الأمريكية ومن بينها وكالة المخابرات الأمريكية التي لا تتفق مع وجهة نظر السفير الأمريكي في «إسرائيل» ديفيد فريدمان، الذي كان يدفع بقوة نحو الضم.

واعتقلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» عدداً من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم أسرى محررون، فيما نفذت مجموعة من المستوطنين اعتداءات على فلسطينيين بالقرب من مدينة نابلس، بينما داهمت قوات الاحتلال بلدة فقوعة قرب جنين، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين عقب دهم منازلهم وتفتيشها، وجميعهم أسرى محررون. كما اعتقلت شاباً في جنين، وآخر على حاجز عناب قرب طولكرم.

من جانب آخر، أطلقت قوات من جيش الاحتلال النار بشكل مباشر على نقطتين للمقاومة الفلسطينية شرقي المحافظة الوسطى بقطاع غزة، دون التبليغ عن إصابات، بعد مزاعم الاحتلال بتعرض عمال بناء الجدار لإطلاق نار من القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال عدداً من القنابل الدخانية قرب أعمال البناء، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف صوب نقطتي رصد للمقاومة. كما اعتلت آليات عسكرية السواتر الترابية في المنطقة. وقامت قوات الاحتلال، بإطلاق النار تجاه الأراضي الزراعية بمحيط منطقة الجدار شمالي بلدة بيت لاهيا.

كما تعرضت الأراضي الزراعية شرقي بلدتي خزاعة والفخاري، لإطلاق نار، ما أجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم خشية على حياتهم.