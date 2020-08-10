طفلة مصرية تتبرع إلى لبنان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «من هند إلى بيروت كان نفسي أشتري حاجات كتير بهذا المبلغ لكن أطفال وأهل بيروت أهم».. كلمات بسيطة لطفلة مصرية تبلغ من العمر ٩ سنوات على ورقة مالية من فئة المئة جنيه تبرعت بها إلى لبنان، لكنها أثارت زخماً على مواقع التواصل وعمّقت أواصر الحب بين الشعبين الشقيقين.

البداية تدوينة لشيماء النجار شقيقة الطفلة المصرية تروي فيها باللهجة المصرية العامية القصة، وقالت إنها كانت تجمع من أسرتها وأهل منزلها تبرعات لبيروت وعرضت شقيقتها الصغرى هند المساهمة بمبلغ ٥ جنيهات وبعد نقاش ارتفع مبلغ التبرع إلى ٢٠ جنيهاً.

وتضيف أن الطفلة الصغيرة عندما علمت أنه سيتم إرسال مبلغ التبرعات الأحد (أمس) عن طريق إحدى المؤسسات الخيرية، دخلت الغرفة عليها وأبلغتها بالتبرع ب ١٠٠ جنيه، وقالت إنها كانت تأمل أن تشتري مقوي أظافر، لكن وجدت أن الأطفال في بيروت يحتاجون إليها لشراء ما هو أولى وأهم.

وتستطرد الشقيقة الكبرى قائلة إن شقيقتها الصغرى أصرت على أن تكتب على الورقة عبارة ورسالة بسيطة لعلمها أن أهل بيروت سيقرأونها، وبالفعل كتبت تقول «من هند إلى بيروت، كنت عايزة أشتري حاجات كتير، بس أنتم أهم» ووضعت ملصقات وقلوباً ملونة عليها تعبيراً عن حبها للبنان.

وأثارت القصة زخماً على مواقع التواصل وازدحمت بالتعليقات التي تشجع على التبرع لشعب لبنان الشقيق ومساعدته في محنته، والاقتداء بالطفلة الصغيرة التي تبرعت بجزء كبير من مصروفها دعماً لأشقائها أطفال لبنان.