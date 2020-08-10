شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يقرر فتح المدارس في بريطانيا سبتمبر المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 727,288 شخصاً، على الأقل، في العالم، منذ ظهر في الصين نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وسُجّلت رسميّاً إصابة 19 مليوناً و674 ألفاً و290 شخصاً في 196 بلداً، ومنطقة بالفيروس، تعافى منهم، حتى الآن، 11 مليوناً و665 ألفاً و200 شخص .والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة (1329 وفاة)، تليها البرازيل (905)، والهند (861).



الأولى عالمياً



والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات، مع تسجيلها 162 ألفاً و425 وفاة من أصل أربعة ملايين و998 ألفاً و105 إصابات، بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وشفي ما لا يقل عن مليون و643 ألفاً و118 شخصاً.



البرازيل والمكسيك



بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل، حيث سجلت 100477 وفاة، من أصل 3 ملايين و12 ألفاً و412 إصابة، تليها المكسيك مع 52006 وفيات (475 ألفاً و902 إصابة)، والمملكة المتحدة بتسجيلها 46566 وفاة من أصل 309 آلاف و763 إصابة، ثمّ الهند مع 43379 وفاة (2,153,010 إصابات).



بلجيكا الأكثر تضرراً



ومن بين البلدان الأكثر تضرراً، تعد بلجيكا الدولة التي لديها أكبر عدد من الوفيات بالنسبة لعدد سكانها، إذ سجلت 85 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها المملكة المتحدة (69)، والبيرو (63)، وإسبانيا (61)ن وإيطاليا (58).

وأعلنت الصين رسمياً 4634 وفاة، من أصل 84619 إصابة، تعافى منها 79168 شخصاً.

وأحصت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، أمس الأحد، 218 ألفاً و345 وفاة من أصل خمسة ملايين و505 آلاف و76 إصابة.



أوروبا



أما أوروبا، فسجّلت 213 ألفاً و91 وفاة من أصل ثلاثة ملايين و340 ألفاً و67 إصابة. وفي الوقت نفسه، تضرب موجة حرّ جزءاً من شمال أوروبا، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية. وتحاول السلطات جعل الناس يحترمون وضع الكمامات، ومنع السكان من التجمع في الحدائق، وعلى الشواطئ. وأعلنت فرنسا، وهولندا، وإسبانيا، وبريطانيا، الزامية وضع الكمامات تحت طائلة الغرامة. وحدثت أعمال شغب في بعض الدول الأوروبية على الشواطئ، وفي المدن، رفضاً لتشديد القيود على الخروج إلى الأماكن العامة.



روسيا

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وأعلنت روسيا تسجيل 77 حالة وفاة و5189 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ما يمثل انخفاضاً في عدد الوفيات والإصابات، مقارنة مع معدلات، أمس الأول السبت (129 وفاة 5212 إصابة). وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس أن حصيلة ضحايا الفيروس بلغت 14931 حالة وفاة، وإجمالي عدد حالات كورونا المستجد 887536 إصابة.



آسيا



وسجّلت آسيا 71303 وفيات (ثلاثة ملايين و412 ألفاً و962 إصابة)، والشرق الأوسط 29885 وفاة (مليون و239 ألفاً و138 إصابة)، وإفريقيا 22 ألفاً و898 وفاة (1,036,731 إصابة)، وأوقيانيا 328 وفاة (23031 إصابة).



فتح المدارس في بريطانيا



قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن معاودة فتح المدارس في سبتمبر/ أيلول ضرورة اجتماعية، واقتصادية، وأخلاقية، مشدداً على أنها ستكون قادرة على استئناف الدراسة بأمان بالرغم من استمرار تهديد جائحة فيروس كورونا. وأضاف أن المدارس ستكون آخر ما يغلق أبوابه في أي عمليات إغلاق تأتي في المستقبل ضمن إجراءات عزل عام محلية. وحذر من أن التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الآباء غير القادرين على العمل في ظل إغلاق المدارس تتزايد، وأن البلاد تواجه مشكلات كبيرة إذا فوّت الأطفال تعليمهم. وتأتي تصريحات جونسون، بعد دراسة حذرت في وقت سابق من الشهر، من أن بريطانيا تواجه خطر موجة ثانية من «كوفيد-19» في الشتاء ستكون أكبر مرتين من التفشي الأول، إذا فتحت المدارس أبوابها من دون نظام مطور للفحوص، وتتبع الحالات.



نيوزيلندا نجاح منقطع النظير



وخلافاً لكل دول العالم، شهدت نيوزيلندا، أمس الأحد، يومها المئة على التوالي من دون تسجيل أي إصابة جديدة. ولم تسجّل الدولة التي تعدّ خمسة ملايين نسمة وتعتبرها منظمة الصحة العالمية نموذجاً لجهة احتواء الوباء، سوى 1219 إصابة، و22 وفاة في المجمل. وقد أغلقت حدودها في 19مارس/ آذار. وعاد النيوزيلنديون إلى حياتهم الطبيعية تقريباً من دون تدابير تباعد اجتماعي، ويُسمح للجمهور بحضور المباريات الرياضية، والأحداث الثقافية.



فيكتوريا الأعلى في أستراليا



وأعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، أمس الأحد، تسجيل 17 وفاة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة ضحايا للوباء، رغم ظهور مؤشرات على تراجع عدد الإصابات الجديدة. وسجلت الولاية، وهي ثاني أكبر المناطق السكانية بالبلاد ومركز موجة تفش ثانية للمرض بأستراليا، 394 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية مقارنة بمتوسط يومي يتراوح بين 400 و500 إصابة على مدار الأيام السبعة الماضية. وبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس في فيكتوريا 210 حالات. وتستأثر الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد بأكثر من ثلثي الإصابات المسجلة في أستراليا وعددها زهاء 21 ألف حالة، وتتركز العدوى في عاصمتها ملبورن.

وفي مسعى لإبطاء انتشار الفيروس، فرضت فيكتوريا حظراً على التجول ليلاً، وشددت القيود على الحركة، وأمرت بإغلاق قطاعات كبيرة من الاقتصاد.(وكالات)