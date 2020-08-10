«الآثار» المصرية تستعد لافتتاح المتحف القومي للحضارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

وضعت وزارة السياحة والآثار المصرية اللمسات الأخيرة على المتحف القومي للحضارة المصرية، بمنطقة الفسطاط بالقاهرة، وتفقد د. خالد العناني وزير السياحة والآثار، المتحف رافقه عدد من كبار المسؤولين بالوزارة؛ للوقوف على المراحل النهائية للأعمال بقاعة العرض المركزية، وتطور سيناريو العرض بها، وذلك قبيل الافتتاح الوشيك للمتحف.

ووجه العناني بإجراء بعض التعديلات على سيناريو العرض؛ وذلك لإثراء العرض بمزيد من القطع الأثرية، خاصة تلك المتعلقة بالحضارة الإسلامية والقبطية.

وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، إن المتحف بات جاهزاً لاستقبال المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، والتي سيتم نقلها قريباً في موكب ملكي مهيب، مؤكداً أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من جميع الأعمال في الوقت المحدد لها.

وأضاف د. محمود مبروك، مستشار الوزير لسيناريو العرض المتحفي، أنه من أهم القطع الأثرية، التي تزين المتحف تماثيل للملكين أمنمحات الثالث على هيئة أبو الهول، وتحتمس الثالث جالساً، وتمثال لنيلوس من العصر اليوناني الروماني، وحوالي 50 مشكاة من العصر الإسلامي، ومشربية وبعض الشبابيك الجصية مطعمة بالزجاج الملون والتي تم نقلها من القلعة. بالإضافة إلى مجموعات متنوعة من التماثيل الصغيرة والتمائم المصنوعة من الفاينس الأزرق، وتمثال للكاتب المصري مصنوع من الجرانيت الأحمر، مع أدوات الكتابة والأحبار والفرش الخاصة به.

ويعد متحف الحضارة من أهم المشروعات التي تمت بالتعاون مع منظمة اليونيسكو؛ ليصبح من أكبر متاحف الحضارة في مصر والشرق الأوسط، ذا رؤية جديدة للتراث المصري العريق. يضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر، ويرجع ذلك إلى المجموعات الأثرية والتراثية المتنوعة التي يتضمنها المتحف، فضلاً عن إبراز جوانب التراث المصري المادي والمعنوي، من خلال سرد الحياة المجتمعية والمعيشية والفنون والحرف التقليدية في الحضارة المصرية.