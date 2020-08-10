مقتل 3 إرهابيين بوادي الثرثار واعتقال «داعشيين» في كركوك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الأحد،إلى تنشيط العمل الاستخباري لترسيخ الاستقرار في البلاد،في وقت قتلت قوات الأمن ثلاثة إرهابيين بوادي الثرثار واعتقلت عنصرين من «داعش» في كركوك.

وأكد صالح،بحسب بيان للرئاسة العراقية، خلال استقباله وزير الداخلية عثمان الغانمي، «أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي للبلاد، وتوفير الحماية لجميع المواطنين واحترام مبادئ حقوق الإنسان».

وأضاف،أن«المرحلة الحالية تتطلب الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية وتنشيط العمل الاستخباري لترسيخ الاستقرار في البلاد»،مشيراً إلى «وجوب المحافظة على النصر الناجز ضد عصابات داعش الإرهابية، ومكافحة الجريمة، لينعم المواطنون بالأمن والأمان».

من جهة أخرى،أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأحد، عن اعتقال مسؤولين عن الدعم اللوجستي لتنظيم «داعش» في محافظة كركوك. وذكرت المديرية في بيان، ان الارهابيين الاثنين اعتقلا في مناطق (حي واحد آذار وحي الأسرى والمفقودين) بمحافظة كركوك، وهما من العناصر التي تقدم الدعم اللوجستي لعناصر داعش في أوكارهم، ويتمثل هذا الدعم بالمواد الغذائية وأجهزة الاتصال الإلكترونية وغيرها.

وأضافت، أن «الإرهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة/ إرهاب».

فيما أكدت عمليات صلاح الدين مقتل ثلاثة ارهابيين، وتدمير أنفاق ومضافات لعصابات «داعش» ضمن العملية النوعية التي نفذتها بناءً على معلومات استخبارية قدمها جهاز المخابرات الوطني العراقي في وادي الثرثار.

وقال قائد عمليات صلاح الدين،اللواء الركن عبد المحسن حاتم، إن «العمليات المشتركة، والقوات البرية، بالاشتراك مع قطعات صلاح الدين العسكرية والأمنية نفذت عملية واسعة، لضرب أهداف محددة في شمال وادي الثرثار مقابل ناحية تلول الباج، وكذلك شرق قضاء الحضر. وأضاف، أن «العملية الأمنية أسفرت عن تدمير ستة أنفاق وأربع مضافات لداعش، فضلاً عن مقتل ثلاثة إرهابيين».