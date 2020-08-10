صـــورة واضحـــة لمجـــرة تبعـــد 270 مليون سنـــة ضوئيـــة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت وكالة الفضاء الأمريكية، «ناسا»، صورة للمجرة الحلزونية «NGC 4907»، الواقعة في كوكبة الهلبة والمعروفة أيضاً باسم كوكبة «Coma Berenices».

والمجرات الحلزونية هي أكثر أنواع المجرات شيوعاً في الكون، وتشتهر بأذرعها الملتوية الجميلة. والأنواع الأقل شيوعاً هي المجرات الإهليلجية، وغير المنتظمة، والتي لا تحتوي على مثل هذه الميزات المحددة بوضوح. ومجرتنا درب التبانة عبارة عن مجرة ​​حلزونية تضم نحو 200 مليار نجم ويبلغ عرضها نحو 100 ألف سنة ضوئية. وتقع المجرة «NGC 4907» على بعد نحو 270 مليون سنة ضوئية من الأرض. ومع ذلك، فإن صورة تلسكوب هابل الفضائي دقيقة بما يكفي للكشف عن الأذرع الملتفة حول الانتفاخ المركزي للمجرة.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، التي تدير «هابل» بالشراكة مع «ناسا»: إن «NGC 4907» هي أيضاً جزء من مجموعة الهلبة، وهي مجموعة تضم أكثر من 1000 مجرة​​، ويمكن رؤية بعضها في الصورة الملتقطة.