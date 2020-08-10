«عناقيد الخراب» تتدلى من النوافذ.. والأبنية هياكل عظمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتطاير الستائر خارج المباني في هواء بيروت الطلق وقد تحررت من الزجاج الذي كان يحرسها قبل أن يتناثر شظايا في شوارع وبيوت مدينة أصبح كثير من منازلها بلا شرفات، وتتدلى منها عناقيد الخراب، بعد أسوأ انفجار تشهده في تاريخها.ويشعر سكان العاصمة المنكوبة بأن مدينتهم نامت بين الألغام لتستيقظ على كابوس ترك ندوباً وشقوقاً في عمرانها. فبخلاف تدمير مرفأ بيروت بشكل شبه كامل، تسبب الانفجار بانهيار أحياء قريبة بأكملها، وتضرر المناطق الأخرى، حيث شعر كل مواطن في العاصمة اللبنانية بأن التفجير وقع في منزله.وفي جولة ميدانية بين أحياء متداعية من الجميزة، إلى الباشورة، ومنطقة المرفأ، وزقاق البلاط، وبرج أبو حيدر، والأشرفية، والبسطة، وبشارة الخوري، بدت النوافذ عارية من زجاجها، والأسقف من قرميدها، وتدلت من بعضها أسياخ معدنية ملتوية، وتطايرت أسطح بعض الشقق السكنية فأصبحت مكشوفة للسماء. وكلما اقتربت من منطقة المرفأ اشتد هول المشهد، حيث بدت الأبنية كالهياكل العظمية، فيما الزجاج المهشم، والأثاث، وبقايا الدمار مكومة على جوانب الطرقات. وينتشر رجال الشرطة في المكان ويمنعون الناس من الاقتراب، أو المرور بجانب الأبنية الآيلة للسقوط.ومنذ الكارثة، لا تزال الأشجار التي اقتلعها الانفجار والسيارات التي يغطيها الركام حبيسة الطرقات. وتعجز آليات إزالة الركام عن دخول بعض الطرقات في الجميزة، وشارع مار مخايل، والعكاوي، التي يسدها بالكامل ركام الأبنية.وبينما تتضح يوماً تلو الآخر معالم الكارثة التي اخترقت المنازل البيروتية، يجوب شوارع العاصمة المكلومة متطوعون يحملون المجارف للمساعدة في إزالة الحطام، وتتناثر في الطرقات كتب، وأدوية، وملابس، وأثاث، وأسقف قرميدية أثرية منهارة.



شهادات



شهادات تقطر مرارة يحكيها من عاشوا الصدمة وهم يستعيدون هول ما حدث. يقف جوزيف الجبيلي (60 عاماً)، يعمل في شركة لبيع الأدوات المنزلية، مذهولاً مما شاهده لحظة الانفجار. ويشير الجبيلي إلى منزله قائلاً «بيتي في الطابق السادس على السطح.. عندما سمعنا الصوت الأول خرجت مع زوجتي إلى الشرفة المطلة على البحر، وحدث الانفجار الثاني.. عصف الانفجار دفع بي إلى الداخل مع الزجاج، والأبواب، والألومنيوم، وغبت عن الوعي. وعندما صحوت رحت أصرخ على زوجتي ولم أجدها لاكتشف لاحقاً أنها سقطت من الشرفة في الطابق السادس لتستقر عند شرفة الجيران في الطابق الرابع.. إصابتها بليغة، ولكن حالتها مستقرة، ولا تزال على قيد الحياة، وهذه معجزة فعلاً».

الشاب السوري مؤمن دركزنلي، قال وهو يلملم ما تبقى من أشيائه في الشارع :«أتيت من سوريا قبل أربع سنوات هرباً من الحروب هناك، واشتغلت في فرن هنا، وآخر ما أذكره أني شاهدت كتلة نار بحجم عشرة طوابق دفعتني على مسافة أمتار.. غبت عن الوعي، وعندما صحوت وجدت أن الجدران فتحت على بعضها بعضاً، بيني وبين الجيران، كأننا في منزل واحد». وتستعيد إلسا سعادة، اللحظة بكل تفاصيلها قائلة: «في البداية سمعنا صوتاً عميقاً، كأنه تسونامي لثوان قليلة، ثم صوتاً قوياً، كنا متأكدين أنه زلزال سيهد الكون، أو أنها نهاية العالم».

أما لورا فتملك محلاً لبيع الملابس التراثية في الجميزة، وتحكي بأسى ولوعة قائلة: «أنا فقدت بيتي، ومحلي، وانجرحت، ما عندنا درج نصعد عليه إلى بيتنا لنرى ماذا حل به، ولم يبق عندنا لا شباك، ولا باب، ولا سقف، ولا شرفة». وعلى مقربة من الجميزة يعمل نسيب الدنا في دكان تجاري قال: «عشنا كل فترات الحروب، ولا مرة وصلنا إلى هذا الدرك من المأساة، وصلنا إلى طريق مسدود. البحر أمامنا، والدمار وراءنا». (وكالات)