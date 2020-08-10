دليل إرشادي لإعادة فتح المدارس الخاصة بالشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الدليل الإرشادي الشامل لإعادة فتح المدارس الخاصة في الإمارة للعام الدراسي 2020-2021، متضمناً السياسات والبروتوكولات والإجراءات الاحترازية التي يجب أن تتبعها المدارس الخاصة من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية؛ حيث تركز الوثيقة على وصف إجراءات الصحة والسلامة التي أوصت بها الجهات المعنية في الدولة.

وأكدت الهيئة أنها ستنفذ حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بالإمارة لقياس ومتابعة مدى امتثال المدارس للإرشادات ومحاسبة المدارس غير الملتزمة وقد يشمل ذلك تغريم المدرسة أو تكليف المدرسة بالتحول إلى التعلم عن بعد حتى إشعار آخر.

وأوضحت الهيئة، أن الفرق المدرسية المخولة للتعامل مع «كوفيد 19» داخل المدارس- والتي سيتم تشكيلها- سوف تراقب تنفيذ الإرشادات ومعرفة مدى التزام أعضاء المجتمع المدرسي.

وقال علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص: «إن إصدار الدليل يتزامن مع قرب العام الدراسي الجديد؛ حيث يعود الطلبة إلى مقاعد الدراسة عقب تطبيق نظام التعلم عن بعد خلال الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 2019-2020 وبعد فترة انقطاع تجاوزت خمسة أشهر».

وأضاف أن الدليل الذي أصدرته الهيئة وتسلمت المدارس الخاصة نسخة منه قد تمت صياغته بالتنسيق مع جهات عدة لتأمين استحقاقات الوقاية والسلامة للمجتمع المدرسي.

وحرصت الهيئة على إطلاع المدارس على محتوى الدليل الذي يهدف إلى ضمان أمن وسلامة الطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية من أجل تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات وتدابير الحماية التي تتوافق مع الإرشادات التشغيلية المتعلقة بسلامة وصحة الطلبة وأولياء الأمور والكوادر المدرسية والزائرين للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».

وتغطي الإجراءات والإرشادات الواردة في الدليل كافة الجوانب التي تضمن صحة وسلامة الطلبة ومنها: إجراءات إعادة فتح المدارس والتعامل مع المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا وإجراءات الدخول واستلام وتسليم الكتب والزي المدرسي والنظافة والتعقيم والتطهير الدوري والتباعد الجسدي وآلية التعامل مع الحالات المشتبه فيها.

وحدد الدليل المخاطر العامة الرئيسية التي يجب مراعاتها والتعامل معها عند إعادة فتح المدارس وهي انتقال العدوى من خلال التجمعات الكبيرة في مناطق مثل نقاط الدخول والخروج والمقصف أو خلال جلسات التقييم واستلام الآباء لأولادهم.

ووفق الدليل، سيتم إجراء فحص «كوفيد 19»- بالتعاون مع الجهات الصحية في الشارقة - لكافة الطلبة والمعلمين والكوادر في جميع المدارس الخاصة قبل الانضمام إلى المدرسة بصورة فعلية.

وأتاحت الهيئة للمدارس، العودة للدوام المدرسي وفق ثلاثة نماذج تدريس: الأول يوم كامل بوجود جميع الطلبة والثاني نموذج الدوامين الذي يمكن المدارس من إقرار آلية توزيع الطلبة على فترات وفق ما تراه مناسباً والنموذج الثالث وهو نموذج التعليم الهجين الذي يتناوب الطلبة فيه بين التعلم عن بعد وحضور الفصول الدراسية بصورة فعلية، فيما ستحدد كيفية تنفيذ إجراءات السلامة والتباعد الجسدي نموذج التدريس الذي ستتبعه المدارس.

وتضمن الدليل إجراءات النظافة والسلامة المدرسية واضعاً إرشادات واضحة لإجراءات التباعد الجسدي في غرف الصفوف والتباعد الجسدي في المرحلة ما قبل الابتدائية/السنة التأسيسية الأولى والروضة الأولى/السنة التأسيسية الثانية والروضة الثانية/السنة الأولى من خلال وضعهم ضمن مجموعات «ثابتة» تضم عشرة أطفال فما دون مع إيلاء كل مجموعة أهمية ورعاية في غرفة لا يمكن لأطفال من خارج هذه المجموعة الثابتة الوصول إليها مع الالتزام بالتباعد الجسدي.

وألزم الدليل، أعضاء الكادر المدرسي، بالامتناع عن مغادرة المدرسة خلال الدوام وإذا غادروها لأسباب طارئة فلن يسمح لهم بالدخول ثانية إلا إذا خضعوا للتعقيم التام واستبدال ملابسهم. (وام)