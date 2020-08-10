شكرا لقرائتكم خبر عن «الدورة السياسية».. لوحة لرئيسة وزراء نيوزيلندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيعت لوحة بعنوان «الدورة السياسية»، رسمتها جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، في مزاد علني خيري إلكتروني، بمبلغ 18 ألف دولار نيوزيلندي، (12 ألف دولار أمريكي).
وحازت الرسمة التي من المقرر أن تذهب عائدات بيعها إلى «كورو كير»، وهي مؤسسة خيرية تدعم أطفال نيوزيلندا المرضى، أكثر من 200 محاولة مزايدة مع أكثر من 33 ألف مشاهدة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها أعمال فنية لأرديرن، إذ سبق ذلك بيع لوحة بعنوان «تو دو ليست» من إبداعها في مزاد مقابل 2500 دولار نيوزيلندي (1670 دولاراً أمريكياً)، خصصت لمصلحة مؤسسة «بيرنت تو بيرنت» الخيرية في عام 2018.
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