الانتقام من الزوج والتباهي..شعار بعض المطلقات أحياناً

يكثر الحديث عن قضايا الطلاق والنفقة بين الحين والآخر، ويرى البعض حسب التعليقات التي تتداول، أن المحاكم تعج بقضايا «تسمى الانتقام من الزوج» والتهافت على أكبر قدر من ماله، وأن هناك طلبات تعجيزية من المرأة للإضرار بزوجها السابق، ومنعه من الزواج بأخرى ولأسباب معينة.

وأكد محامون أنه في بعض حالات الطلاق يصل الأمر إلى طلب المطلقة أموراً تعجيزية، بنفقة تصل إلى 15 ألف درهم شهرياً، بينما يكون راتب الزوج 10 آلاف فقط. وأوضحوا أن من حق الزوجة طلب توفير حياة كريمة لها ولأبنائها، ولكن لابد من الموازنة بين المصلحتين. وقالوا إن تحديد قيمة النفقة يكون بناء على المعطيات المختلفة وتقدير القاضي، وبالتالي يختلف التطبيق من إمارة لأخرى ومن قاضٍ لآخر، فنجد بعض الأحكام تكون منصفة للطرفين، وفي بعض الأحيان تشكل عبئاً وإرهاقاً للزوج.

ذكر المحامون أن ثمة مطلقات يقدمن طلبات تعجيزية، كإصرار المطلقة على خروج أبنائها من مدرسة خاصة معينة، وتحويلهم إلى مدرسة خاصة أخرى أكثر كلفة، وأخرى تحدد نوع السيارة، وثمة مواطنون استدانوا من أجل توفير متطلبات النفقة، وشباب آخرون لجأوا إلى جمعيات خيرية لتعينهم على دفع تلك النفقات بعد الطلاق. وللأسف ثمة رجال مواطنون سجنوا لأنهم غير قادرين على دفع النفقة، مؤكدين أن فئة قليلة تتعمد عدم الالتزام بدفع النفقات لمضايقة الطليقة، وفئة قليلة من المطلقات تُربِّي أبناءها على كراهية الأب.

واعتبروا أن المطالبات المبالغ فيها والمتضمنة طلبات تعجيزية لا تُعبر عن احتياج المرأة للنفقات أو المال، وإنما عن رغبتها في الإضرار بزوجها السابق في عمله أو ماله، عقاباً له على تصرفاته الاجتماعية معها، بدافع الانتقام من الزوج بالدرجة الأولى، والتباهي أمام الصديقات بالمبلغ المحكوم لها به من نفقة.

الحد الأقصى

وأكد المحامي عيسى بن حيدر أن الزوجة في حال انتهاء حياتها مع الرجل، تلجأ إلى القضاء وتطلب كل ما يمكنها الحصول عليه، وتطلب الحد الأقصى كالنفقة والمسكن والسائق والخادمة والمدارس الخاصة، وفي بعض الأحيان يصل الأمر إلى طلب أمور تعجيزية، كطلب السكن في فيلّا، وهي كانت تقطن في شقة مع زوجها قبل الطلاق، وتطلب سيارة وهي لا تمتلك رخصة قيادة، وأخرى تطلب نفقة تصل إلى 15 ألف درهم شهرياً، وراتب الزوج 10 آلاف فقط، فالمحاكم تعج بقضايا «سلخ الزوج ونحره» والتهافت على أكبر قدر من ماله، لتحصل على أمور لم تكن تحصل عليها في حياتها الزوجية.

وقال: «من حق الزوجة طلب توفير حياة كريمة لها ولأبنائها، ولكن لابد من الموازنة بين المصلحتين والنظر في دخل الفرد، بحيث يوفر حياة كريمة لأبنائه ومطلقته، ويتمكن من توفير حياة خاصة أخرى له. فطلبات المطلقة تكون في الغالب أعلى من دخل المطلِّق، فنجد العديد من التعاميم صدرت بحق المطلقين، وسجنوا لعدم قدرتهم على الدفع، ويكونون عاجزين ولديهم ظروف قسرية أجبرتهم على عدم الالتزام بالنفقة، ولكن في حالات الطلاق المبنية على اتفاق، نرى التوافق وإيجاد حلول تُرضي الطرفين».

وأكد أن اختلاف قيمة النفقة من حالة إلى أخرى، يعتمد على دخل الفرد ومستوى المعيشة في تلك الإمارة، والقاضي ينظر في كل تلك الأمور قبل تحديد المبلغ، والنفقة هي ما يصرفه الإنسان على غيره ممن تجب عليه نفقته، من نقود وغيرها، مما يحتاج إليه عادة من الطعام والكسوة والمسكن والدواء والركوب (السيارة) والخدمة، وقد أخذ القانون في تقدير النفقة بالوضع في الاعتبار دخل الرجل الفعلي، وحال المنفَق عليه، بمعنى حاجته الفعلية، شريطة ألا تقل النفقة المفروضة عن حد الكفاية لتأمين مستلزمات المنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً. والحكم بالنفقة من الأحكام القابلة للتغيير، تبعاً لتغير حال المكلف بالنفقة، أو تغير الحالة الاقتصادية، وتغير الظروف المعاشية، وأجاز القانون رفع دعوى جديدة لزيادة النفقة أو إنقاصها، ولكن بشرط مرور سنة على الحكم الأول الصادر بفرض النفقة.

وذكر بن حيدر قصة رجل توفي بسكتة قلبية بعد معرفته أن زوجته طلبت الطلاق، فطلقها فوراً أمام المصلح من هول صدمته، فقد كان محافظاً على منزله وأسرته، وتوفي في اليوم الثاني، وأنكرت الزوجة أنه طلقها لتنال شيئاً من الإرث.

القانون واحد

وأكد المستشار زايد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أن القانون واحد في الدولة، ولكن تحديد قيمة النفقة يكون بناء على المعطيات المختلفة وتقدير القاضي، وبالتالي يختلف التطبيق من إمارة لأخرى ومن قاض لآخر، فنجد بعض الأحكام تكون منصفة للطرفين، وفي بعض الأحيان تشكل عبئاً وإرهاقاً للزوج.

وقال إن هناك مطلقات يشجعن زميلاتهن على الطلاق، على الرغم من أن دوافع الطلاق غير مقنعة أبداً، وثمة مطلقات يقدمن طلبات تعجيزية، كإصرار المطلقة على خروج أبنائها من مدرسة خاصة معينة، وتحويلهم إلى مدرسة خاصة أخرى أكثر كلفة برسوم مضاعفة جداً، وأخرى تحدد نوع السيارة، وقد ترى المطلقة أن تلك الطلبات عادلة ومن حقها وأبنائها، ويعتبرها الزوج مرهقة؛ لأنه يجب أن يوفرها مباشرة دفعة واحدة، على الرغم من أن الطلبات نفسها كان يوفرها لهم سابقاً، ولكن على دفعات حسب الصرف الشهري للأسرة.

وأكد أن ثمة مواطنون استدانوا من أجل توفير متطلبات النفقة، وشباب آخرون لجأوا إلى جمعيات خيرية لتعينهم على دفع تلك النفقات بعد الطلاق، وفعلاً تتم إعانتهم في حال ثبت عجزهم عن السداد، وللأسف ثمة مواطنون سجنوا لأنهم غير قادرين على دفع النفقة.

وقال إن فئة قليلة تتعمد عدم الالتزام بدفع النفقات لمضايقة الطليقة، وفئة قليلة من المطلقات تربِّي أبناءها على كراهية الأب، واستقبلنا قضايا لأبناء تطاولوا على آبائهم بسبب هذا الأسلوب في التربية، فالطلاق صعب على الطرفين؛ لأنهم وضعوا كل أحلامهم وأموالهم في هذا الزواج لتكوين أسرة مستقرة، وللأسف العنف قد يمارس ضد المرأة وضد الرجل، فنجد رجالاً معنّفين من قبل نسائهن، يتطاولن عليهم بالضرب ولا يُعددن لهم الطعام، ويخرجونهم من غرف نومهم، ويرمين ملابسهم في غرف أخرى، وغيرها من الممارسات التي تعد عنفاً بحق الرجل.

Advertisements

منع التعسف

وأكد د. محمد بن حماد، محامٍ ومستشار قانوني، أن معظم التشريعات حاولت وضع الحدود لمنع التعسف في استخدام الحق، لاسيما حق التقاضي على وجه التحديد، غير أن التقاضي المرتبط بفرع الأحوال الشخصية بشكل خاص، وما يخضع له من استثناءات عديدة، جعلت منه وسيلة لتيسير الحصول على الحق في أحيان، كما جعلت منه وسيلة للتعسف والإضرار بالآخرين في أحيان أخرى عديدة، وجاءت أهم تلك الاستثناءات في الحجية المؤقتة للأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية؛ إذ يجوز رفع دعوى بمجرد انقضاء عام من تاريخ آخر حكم صادر لأي من أطرافه، وذلك بعكس الحجية الثابتة للأحكام في المسائل الأخرى مدنية كانت أو تجارية؛ لأنها تكتسب حجية دائمة بمجرد انتهاء الدعوى بحكم باتٍ، كما أن دعاوى الأحوال الشخصية معفاة من الرسوم بعكس المسائل الأخرى، وكان لتلك الاستثناءات الدور الرئيسي في أن تتخذ بعض النساء مسلك التقاضي، سواء تضررت أو لم تتضرر، طالما كانت الأبواب متاحة لذلك.

وقال: «حقيقة الأمر أن عملنا في السلك القانوني في مجال المحاماة يجعلنا على اطلاع على العديد من الدعاوى والمطالبات المبالغ فيها، والمتضمنة طلبات تعجيزية لا تُعبر عن احتياج المرأة للنفقة أو المال، وإنما عن رغبتها في الإضرار بزوجها السابق في عمله أو ماله، عقاباً له على تصرفاته الاجتماعية معها، أو لمنعه من الزواج بأخرى من خلال تعجيزه مادياً؛ بل إننا يمكننا القول من واقع نماذج عديدة، إن هناك من الرجال من يدفعون أكثر من رواتبهم نفقات، وبعضهم اضطر إلى الاستدانة؛ بل وصل الأمر إلى حبس البعض، لعدم تمكنه من قضاء النفقات.

فبدلاً من تشريع القانون لصون الأسرة وكيانها، أصبح أداة في يد البعض لحبس رب الأسرة وملاحقته على غرار المطلوبين والمجرمين.

إننا نطرح مقترحاتنا بضرورة وضع سقف لحدود المطالبات، وتوسعة الفترة الزمنية بين كل دعوى وأخرى، بطلب زيادة النفقة، وليس أن تقتصر المدة على عام واحد، أو نرى قصر صلاحية إعادة رفع الدعوى مجدداً بعد عام واحد لتكون حصراً في حالة خسارة الدعوى وليس في جميع الأحوال؛ إذ إن الضرر ليس في ما يحكم به القضاء تجاه الرجل، وإنما مقاضاته ذاتها التي تكلفه أموالاً للمحامين واستنزافاً لوقته وأوقات عمله، وقلقه وأرقه طوال مراحل الدعوى ومتابعة الجلسات. فمن غير المتصور أن يتحول التقاضي إلى سلاح مسلط على رقاب العباد، بدلاً من كونه وسيلة لحفظ وصيانة كيان الأسرة وأفرادها.

أملنا أن يكون هناك تشريع منصف للرجل والمرأة في الحقوق والواجبات».

طلبات تعجيزية

وأكد ضرار بالهول، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن هناك طلبات تعجيزية، وهذه ثغرة وقبل مناقشة لماذا يحدث هذا، علينا التعرف إلى كيفية تعامل القضاة والمحامين مع هذه الثغرة، فنجد أن المحامين استغلوا هذه الفرصة ورفعوا الأسعار وزايدوا عليها في صالح الطرف الذي سيدفع أكثر، سواء أكان الرجل أم المرأة، وعندما رأى القضاة أن نسبة الطلاق ما زالت مرتفعة وهذا فقط كتجربة أولية في إمارة دبي، شكلت محاكم دبي فريق عمل لوضع الحلول المناسبة لظاهرة زيادة المشكلات الأسرية، وهذا يستلزم أن يكون الموجه على درجة عالية من القدرة على الحوار والإقناع، واستخدام الوسائل النفسية والعلاجية ودراسة الأنماط البشرية. وهذا ما يميز الموجهين في القسم من خلال الخبرة العملية التي اكتسبوها والدورات التدريبية التي حضروها.

وأكد أن المجلس الوطني الاتحادي، يدرس مثل تلك القضايا، عبر لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، وتضم 3 نواب رجال، و3 نواب إناث، لافتاً إلى أن ثمة رجال لم يتمكنوا من ضبط حساباتهم في وضعنا الاستهلاكي، مما أدى إلى الوقوع تحت حلم أن الاقتراض من البنوك سيحل المشكلات الأسرية المعلقة، فغرقوا أكثر في الديون.

لم تنصف الرجل

وقال المستشار القانوني سالم حديد، إن هناك كثير من القضايا في المحاكم على مستوى الدولة، لم تنصف الرجل، وقامت فعلاً بسلخه من حيث المبلغ الذي يدفعه لمطلقته من نفقة العدة ونفقة المتعة ونفقة الأولاد، وغيرها من أمور فوق طاقته كأجرة المسكن. ولابد من مراعاة أن هذا الزوج أسس بيت الزوجية من خلال مساعدة الحكومة، مثل زايد للإسكان، وباقي المبلغ استدانه من البنوك بفوائد، وغيرها من مستلزمات منزلية حتى يكون هناك استقرار أسري وتربية الأولاد في بيئة مثالية.

وأكد أن الأحكام القضائية تختلف من قاض إلى آخر، وأحياناً من القاضي نفسه، على الرغم من تشابه الحالة والظروف للمطلقين، وعلى الرغم من أن بعض الطلبات تعجيزية للزوج.

وقال إن الطلبات التعجيزية التي تتقدم بها المطلقة عديدة، كوضع سائق خاص وسيارة للأولاد، وتحديد مدارس خاصة معينة بتكلفة عالية، والسفر في الإجازات الصيفية وغيرها، وأسباب تلك الطلبات التعجيزية تكون بدافع الانتقام من الزوج بالدرجة الأولى، والتباهي أمام الصديقات بالمبلغ المحكوم للمطلقة به من نفقة وعدة ومتعة، وراتبها الذي تتقاضاه من عملها إذا كانت تعمل، وإذا كانت لا تعمل تطلب الحصول على مميزات من بعض إمارات الدولة المادية والعينية، وهذا شجع على طلب الطلاق وعزوف الشباب عن الزواج، وتأخر سن الزواج لدى السيدات.

إن الطلبات المعقولة تتمثل حسب ظروف الزوج وحالته المادية وتقدير نفقة الأولاد، بحيث تتناسب مع حالة الأب، حيث إن قانون الموارد البشرية في الدولة حدد علاوة الأبناء ب600 درهم للواحد، ونرى بعض الأحكام تُعطي نفقة الابن الواحد 3000 درهم، دون رعاية لظروف وإمكانية الأب، ونحن نعلم أن النفقة شاملة للطبابة والملبس والمأكل، ومع ذلك الأب هو الذي يدفع في حالة مرض الابن وشراء كسوة العيد وغيرها، ولا يبخل على أولاده.

وأكد أن هناك بعض الأزواج لا يقومون بدورهم في تربيه الأولاد والصرف عليهم، وتوفير سبل الراحة لهم، وهذه حقيقة ولكنهم الأقلية، في حين نرى أنه بعد التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية زادت حالات الطلاق والخلع في الدولة.