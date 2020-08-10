دواء محتمل لـ«كورونا» يقفز بسهم شركة سويسرية 1600%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس شركة الأدوية السويسرية «ريليف ثيرابيوتيكس»، راجورام سيلفاراجو، أن الشركة تستعد لجني مئات الملايين من الدولارات،إذا حظي دواؤها المسمى «أفيبتاديل» بالضوء الأخضر من الجهات التنظيمية كعلاج لمرض كوفيد - 19 .

وأضاف سيلفاراجو: «حتى مع وجود لقاح، سيستغرق الأمر بعض الوقت لتلقيح الأشخاص حول العالم، لذلك، فإن دواءنا لديه إمكانية للاستخدام على مدار فترة تراوح بين 4 و6 أعوام للمرضى المصابين بأعراض خطيرة، ويمكن أن يدر هذا مئات الملايين من الدولارات سنوياً خلال تلك الفترة».

وقفزت أسهم الشركة بأكثر من 1600%، هذا الأسبوع، عندما أعلنت أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سمحت لها باختبار دواء «أفيبتاديل» الذي يتم استخدامه عن طريق الاستنشاق، للمرضى الذين يعانون أعراضاً متوسطة إلى خطيرة لمرض كوفيد - 19، وذلك لمنع حدوث فشل تنفسي.

إلى جانب ذلك، قالت شركة «شيونوجي» اليابانية لصناعة الأدوية في بيان إنها تعتزم بداية من سبتمبر المقبل طرح اختبار جديد للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تظهر نتائجه بعد 25 دقيقة فقط.

وذكرت الشركة ، أنها وقعت و3 جامعات يابانية عقداً في يونيو الماضي، وتقوم «شيونوجي» بمقتضاه بإنتاج الاختبار الجديد بكميات كبيرة من أجل الحصول على نتائج أسرع، مقارنة بالاختبارات الأخرى المتاحة. وأوضحت الشركة أنها تلقت دعماً بقيمة 37.3 مليار ين ياباني (352 مليون دولار) من الحكومة اليابانية لمساعدتها على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، تعتزم مؤسسة الملياردير البرازيلي جورجي ليمان ومؤسسات تجارية أخرى، تمويل بناء مصنع لإنتاج لقاح لمرض كوفيد - 19 الذي تطوره جامعة أكسفورد وشركة الأدوية «أسترازينيكا».

وقالت مؤسسة ليمان في بيان، إن كلفة المصنع 100 مليون ريال برازيلي (18 مليون دولار) وسيتم التبرع به لأهم مختبر للبحوث والتطوير في مجال الطب الحيوي في البرازيل، وهو«مؤسسة أوسوالدو كروس» المعروفة أيضاً باسم «فيوكروس».وقالت إن المصنع سيكون جاهزاً لإنتاج 30 مليون جرعة لقاح شهرياً بدءاً من بداية 2021.

من جهة أخرى،وفي تصريح مخيب لآمال الملايين حول العالم، قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، إن اللقاح الذي سيعتمد لفيروس كورونا قد ينتهي به الأمر، ليكون فعالًا بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المئة فقط من الوقت، ما يعني أنه لا تزال هناك حاجة إلى الالتزام بتدابير الصحة العامة للسيطرة على الوباء.

يذكر أن نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ غريدنيف، أعلن الجمعة إن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي طوره مركز «غماليا» الروسي سيتم تسجيله في الأيام المقبلة، وفي رد على سؤال من وكالة «إنترفاكس» الروسية حول ما إذا كان اللقاح بالفعل سيجتاز مرحلة التسجيل بحلول 12 أغسطس/آب الجاري، رد الوزير بالإيجاب.

يذكر أن مئات الشركات والمختبرات والدول على الصعيد العالمي تتسابق من أجل التوصل إلى لقاح، والحصول منذ الآن على أسبقية لشعوبها.

(وكالات)