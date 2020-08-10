شحنة «أمونيوم» المرفأ.. تكهنات ومفاجآت إضافية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف متحدث من شركة موزمبيق للمتفجرات أن شحنة نيترات الأمونيوم، التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت، كانت تخصها. وقال المتحدث باسم الشركة لشبكة «سي إن إن» الأمريكية إن الشحنة التي تم احتجازها في مرفأ بيروت منذ عام 2013، هي الشحنة الوحيدة التي لم تصل إلى الشركة التي تعمل في هذ المجال منذ سنوات، وذلك بعد ساعات من نفي سلطات موزمبيق صلتها بالشحنة، ما يفجر مزيداً من التكهنات بسبب التضارب والغموض.

وقال المتحدث باسم الشركة، التي يعود تأسيسها إلى العام 1955، إنها المرة الوحيدة التي لم تصل فيها الشحنة، «هذه سفينة، وليست شيئاً ضاع في البريد، إنها كمية كبيرة»، وتم استيرادها منذ سبع سنوات لصناعة متفجرات تستخدمها شركات متخصصة في أعمال التعدين، ولكنها لم تصل.

وأضاف المتحدث، الذي رفض ذكر اسمه، أنه بعد أشهر من طلب الشحنة من شركة متخصصة بصناعة المواد الكيمائية في جورجيا، «أبلغنا بوجود مشكلة بالسفينة، ولن يتم تسليم الطلب، ولهذا لم ندفع ثمنها، وهو ما دفعنا إلى شراء شحنة أخرى بديلة».

واستغرب المتحدث بقاء الشحنة في مرفأ بيروت هذه المدة الطويلة، قائلاً إن الزملاء في الشركة «فوجئوا» بالمدة التي تم فيها تخزين المادة الكيميائية في الميناء، لأنها «مادة لا تخزن دون أي استخدام لها»، مضيفاً «هذه مادة خطيرة جداً، وتحتاج إلى معايير نقل صارمة للغاية».

وكانت السلطات الرسمية في موزمبيق، قد نفت، أي علم لها بالسفينة التي حملت الشحنة، والتي تسببت في الانفجار المدمر في مرفأ بيروت. وقالت هيئة موانئ بيرا في بيان إن «مشغل الميناء لم يكن على علم بأن السفينة MV Rhosus سترسو في ميناء بيرا».

وأوضحت أنه عادة ما يتم الإعلان عن وصول أي سفينة إلى الميناء «من قبل وكيل السفينة إلى مشغل الميناء قبل سبعة إلى 15 يوما»، لكن مسؤولا كبيرا في الموانئ طلب عدم الكشف عن اسمه قال في وقت سابق لوكالة فرانس برس إنه «على الرغم من أن وجهة السفينة هي ميناء بيرا، فإن الوجهة النهائية للشحنة لم تكن موزمبيق بل زيمبابوي أو زامبيا، لأن نترات الأمونيوم تستخدم في تصنيع المواد المتفجرة المستخدمة في صناعة التعدين».

وقالت «مارين ترافيك»، وهي منصة لتتبع السفن، إن السفينة التي ترفع علم مولدوفا وصلت لأول مرة إلى ميناء بيروت، وهو أكثر موانئ البلاد ازدحاما، في 20 نوفمبر 2013 ولم تغادره أبداً. وقال عدد من المسؤولين الأمنيين لوكالة الصحافة الفرنسية إن السفينة رست مؤقتاً في المرفأ لكن السلطات صادرتها في وقت لاحق بسبب دعوى رفعتها شركة لبنانية ضد صاحب السفينة.

وقال المسؤولون إن سلطات الميناء أفرغت نترات الأمونيوم وخزنتها في مستودع ميناء متهدم مع تشققات في جدرانه، وغرقت السفينة في وقت لاحق بسبب الأضرار.