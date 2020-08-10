ساعة ذكية تتتبع مستويات الأدوية في الجسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي



ابتكر علماء في كلية هنري سامويلي للهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، بالتعاون مع كلية ستانفورد للطب، ساعة ذكية، تتتبع مستويات الأدوية داخل الجسم، وتحلل المواد الكيميائية الموجودة في العرق، وتساعد الأفراد الذين يعانون مشاكل الصحة العقلية، خاصة ممن يصف لهم الأطباء علاجات دوائية طويلة الأمد.

وقال سام إمامينجاد، الأستاذ المساعد في الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر بالجامعة: تعتمد التحاليل الحالية على سحب عينة دم في المختبرات، لذلك أردنا إنشاء تقنية

يمكن ارتداؤها، وتتبع خصائص الأدوية داخل الجسم بشل مستمر وغير جراحي.

وأضاف: معظم الأدوية التي يتم تناولها لا تصل بشكل كامل إلى المكان المحدد، بل ينتهي بها الأمر إلى الترسب في العرق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى تركيزها.

وأجرى العلماء اختباراتهم على الساعة، من خلال معرفة تأثير عقار الاسيتامينوفين، وهو دواء شائع يستخدم دون وصفة طبية بشكل يومي، وقاموا بتحفيز الغدة الدرقية من خلال تيار كهربائي، ما سمح باكتشاف تغيرات في كيمياء الجسم.

وقال د. رونالد ديفيس، أستاذ الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة بكلية الطب بجامعة ستانفورد: هذه التكنولوجيا سوف تحقق الطب الشخصي وسوف تسمح بتناول الأدوية بناءً على التركيب الجيني الذي يحصل عليه الشخص من مراقبة الساعة له.