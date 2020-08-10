هيئة مطار الشارقة تُجدد شراكتها مع «ألفا للتموين»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



جددت هيئة مطار الشارقة الدولي، اتفاقية الشراكة مع شركة «ألفا للتموين»؛ إحدى الشركات المتخصصة في تقديم خدمات الضيافة وتموين الطائرات لمدة 10 سنوات حتى 2030، والتي بموجبها تقوم الشركة بتقديم خدمات التموين لكافة الرحلات المنتظمة وغير المنتظمة المغادرة من مطار الشارقة؛ الأمر الذي يأتي في إطار استعداد المطار لمرحلة جديدة من النمو والتوسع، مع استقطاب مزيد من شركات الطيران والمسافرين.

وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ووروبن بادجيت، نائب رئيس أول «دناتا للتموين»، بحضور الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، ومارك ويلان، مدير عام «ألفا للتموين».

وقال علي سالم المدفع: «يأتي تجديد الاتفاقية مع شركة «ألفا للتموين» في إطار حرص المطار على الاستمرار في تطوير خدماته، وتقديم مستوى من الضيافة يرتقي إلى أعلى معايير الجودة العالمية، ويثري تجربة السفر عبر المطار من خلال تقديم أعلى مستويات الخدمة وفق مفهوم متكامل من القيم يتضمن الجودة والصحة والأمان في الإنتاج والتوزيع والتسليم في أسرع وقت ممكن».

وأضاف: «كما أن هذه الاتفاقية تعزز استراتيجية المطار التي تستهدف الدخول في شراكات مدروسة مع شركة «ألفا للتموين»؛ إحدى الشركات المتخصصة في تموين الطائرات ».

من جهته قال وروبن بادجيت: «سعداء للغاية بعلاقتنا الوثيقة مع هيئة مطار الشارقة الدولي، ونسعى لتعزيز هذه العلاقة خلال الفترة المقبلة. وبهذه المناسبة نتوجه بالشكر الجزيل للهيئة على الثقة التي أولتها لشركة «ألفا للتموين»، ونخص بالشكر علي سالم المدفع رئيس الهيئة، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير الهيئة على دعمهم المتواصل».

وأضاف: «كما أن هناك فرصاً كبيرة لمواصلة الاستثمار في مطار الشارقة، ولدينا مرافق عالية الكفاءة تسمح لنا بتحقيق هدفنا المشترك في تعزيز مكانة مطار الشارقة الريادية على الخارطة العالمية».