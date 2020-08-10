شراء انتقائي لأسهم مختارة يخترق هدوء الأسواق

تعرضت الأسهم المحلية لعمليات جني أرباح في مستهل جلسات الأسبوع، ونزل على إثرها مؤشرا سوقي أبوظبي ودبي الماليين، بنسبة 0.6% لكل منهما.

وكانت أبرز التراجعات في قطاع العقار بسوق دبي مثل «أرابتك» بنسبة 3.67%،كما انخفض «إعمار العقارية» 1.11%، و«الاتحاد العقارية» 0.59%. وفي سوق أبوظبي استقر «العالمية القابضة» عند إغلاقه السابق مع تصدره تداولات السوق، في وقت تراجع فيه «أبوظبي التجاري» 0.78%، و«أبوظبي الأول» 1.08%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.07%، و«اتصالات» 0.48%، و«الدار» 1.7%.

وسجلت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 300.5 مليون درهم، منها 230.5 مليون درهم في دبي، و70 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 323.3 مليون سهم، توزعت بواقع 271 مليون سهم في دبي، و52.3 مليون سهم في أبوظبي. وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 28 شركة.

سوق دبي

انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.66% إلى مستوى 2093.63 نقطة متأثراً بنزول المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والبنوك والاستثمار والتأمين والسلع والخدمات والاتصالات.

وتراجع قطاع العقار أكثر من 1%، مع تراجع «إعمار العقارية» 1.11%، و«إعمار للتطوير» 1.4%، و«إعمار مولز» 1.46%، و«الاتحاد العقارية» 0.59%، و«أرابتك» 3.67%، في مقابل ارتفاع «ديار» 0.34%، و«داماك» 0.11%.

ونزل قطاع البنوك 0.82% مع نزول «دبي الإسلامي» 0.78%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.07%. وهبط قطاع الاستثمار 0.32%، بعد هبوط «دبي للاستثمار» 0.87%، و«سوق دبي المالي» 0.6%، في مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 9.82%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع النقل 0.73%، نتيجة ارتفاع «أرامكس» 2.02%، و«الخليج للملاحة» 0.21%..

سوق أبوظبي

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من جانبه، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.64%، عند مستوى 4331.49 نقطة، مع انخفاض المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والطاقة.

وتراجع قطاع البنوك 0.92%، إثر تراجع «أبوظبي الأول» 1.08%، و«أبوظبي التجاري» 0.78%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.07%.

ونزل قطاع العقار 1.57%، متأثراً بنزول «الدار» 1.7%، وذلك على الرغم من ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.26%. وهبط قطاع الاتصالات 0.48%؛ أي بالنسبة ذاتها التي تراجعها السهم القيادي «اتصالات». كما انخفض قطاع الطاقة 0.27%، نتيجة انخفاض «طاقة» 1.5%، في مقابل ارتفاع «دانة غاز» 0.14%، واستقرار «أدنوك للتوزيع».

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاستثمار 0.56%، مع ارتفاع «إشراق» 4.96%، و«الواحة كابيتال» 2.73%، فيما استقر «العالمية القابضة» من دون تغيير.

توجه السيولة

وتصدر «أرابتك» التداولات في سوق دبي بقيمة 45 مليون درهم، مغلقاً عند 1.05 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة قدرها 27.2 مليون درهم، وأقفل عند مستوى2.66 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم «العالمية القابضة»، التداولات بقيمة 18.5 مليون درهم، وأقفل عند 33.86 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» .

وسجل «شعاع كابيتال» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 9.82%، مغلقاً عند 0.637 درهم، فيما سجل «أرابتك» الانخفاض الأكثر بنسبة 3.67% إلى مستوى 1.05 درهم.

وكان أكبر المرتفعين فيأبوظبي «بلدكو» بنسبة 8.2%، مغلقاً عند 0.277 درهم، في حين كان في مقدمة المتراجعين «ميثاق» بنزوله 4.75%، ليغلق عند 0.581 درهم.

الجنسيات

اتجه المستثمرون العرب والمواطنون في أبوظبي نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 31.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.47 مليون درهم محصلة شراء العرب، و29.35 مليون درهم محصلة شراء المواطنين. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 31.8 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 8.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و23 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 6.15 مليون درهم محصلة شراء. . وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 6.15 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «ديار» و«الاتحاد العقارية» و«أرابتك»، بينما تركزت مبيعاتهم على شركات «دي إكس بي»، و«الدار» و«إعمار العقارية». وعلى صعيد المحافظ الاستثمارية، فقد اتجهت نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 28.3 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 16.7 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و11.57 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.