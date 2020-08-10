شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا السيول فى السودان إلى 30 قتيلا وتضرر 50 ألف شخص.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت السودان إلى نحو 30 قتيلا بعد مصرع 20 شخصا، وإصابة 13 آخرين، وتضرر 50 ألف شخص على الأقل في مختلف مناطق البلاد، وفق ما أعلن الدفاع المدني السوداني، الأحد.

وأفادت وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا)، الأحد أن الدفاع المدني أرسل مساعدات بواسطة مروحيات إلى ألفين من عمال تعدين الذهب، حاصرتهم مياه السيول في شرق السودان، مشيرا إلى أنه لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 13 آخرين، فيما تم تدمير 66 مرفقا عاما.





وذكرت وكالة السودان للأنباء الرسمية، أن فرق الإغاثة "قدمت دعما غذائيا وطبيا من محاليل ومضادات حيوية وأدوية حيث يقدر عدد المحاصرين بـ2000 بمناطق متفرقة بين منطقة النابع وشلاتين، تلخصت حاجتهم في مياه الشرب والمواد الغذائية".



سيول في السودان (2)

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يشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان ذكر الأربعاء أن 50 ألف شخص تأثروا بالأمطار، مبينا أن:"الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة في السودان سببت فيضانات وانزلاقات أرضية وسببت أضرارا في منازل وبنى تحتية في 14 من إجمالي 18 ولاية في البلاد".