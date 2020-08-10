شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ فى أحدث ظهور بعد أزمته الصحية من نيويورك.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيثة الترفية فى المملكة العربية السعودية ومالك نادى ألميريا الإسبانى، على مشاركة متابعيه، بأحدث صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، بعد انتهاء أزمته الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.
وظهر آل الشيخ في الصورة التي نشرها وهو يرتدي تيشيرت باللون الأسود ونظارات شمسية، وكتب على الصورة "نيويورك"، فى إشارة لأحدث ظهور له بعد الازمة الصحية التي تعرض لها الفترة الماضية.
وعلى جانب آخر، أهدى مجموعة من الفنانين العرب المستشار تركى آل الشيخ، أغنيه تحمل اسم "تركى الإبداع"، وذلك بمناسبه عيد ميلاده الـ 39، والأغنية غناء المطربة السعودية داليا مبارك، ومن كلمات الشاعر الغنائى على الخوار، ومن ألحان فايز السعيد ومن إخراج المخرج بسام الترك.
وتضمنت الأغنية مقاطع من نجاح موسم الرياض، إذ من المعروف أن المستشار تركى حقق نجاحا كبيرا في موسم الرياض بالسعودية الفترات الماضية، من حيث الحفلات العالمية والمحلية، والمسرحيات وخلافه، فضلا عن الأفكار التى طرحها المستشار للترفيهه عن الشعب السعودى الشقيق والجاليات العربية، بالاضافة إلى عدد الزائرين الذى وصل للملايين منذ إنطلاق موسم الرياض، بالاضافة إلى الافكار الجديدة المقرر طرحها الفترة المقبلة.
يشار إلى أن المستشار تركى آل الشيخ سافر إلى نيويورك خلال اليومين الماضيين فى رحله علاج مفاجئة، وتم نقله إلى المستشفى على الفور لتلقى العلاج والاطمئنان على حالته الصحية.
وبمجرد وصول المستشار تركى آل الشيخ إلى نيويورك تم نقله على الفور إلى مستشفى (NYP Hospital)New York Presbyterian Hospital، والتي كان يعالج فيها يناير الماضي بعد إجرائه عده عمليات جراحية، وهو الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفى لحين استكمال شفائه.
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