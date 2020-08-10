شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ فى أحدث ظهور بعد أزمته الصحية من نيويورك.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيثة الترفية فى المملكة العربية السعودية ومالك نادى ألميريا الإسبانى، على مشاركة متابعيه، بأحدث صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، بعد انتهاء أزمته الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

وظهر آل الشيخ في الصورة التي نشرها وهو يرتدي تيشيرت باللون الأسود ونظارات شمسية، وكتب على الصورة "نيويورك"، فى إشارة لأحدث ظهور له بعد الازمة الصحية التي تعرض لها الفترة الماضية.

وعلى جانب آخر، أهدى مجموعة من الفنانين العرب المستشار تركى آل الشيخ، أغنيه تحمل اسم "تركى الإبداع"، وذلك بمناسبه عيد ميلاده الـ 39، والأغنية غناء المطربة السعودية داليا مبارك، ومن كلمات الشاعر الغنائى على الخوار، ومن ألحان فايز السعيد ومن إخراج المخرج بسام الترك.

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