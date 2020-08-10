شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بيروت: جثث أجانب مجهولة الهوية في انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محافظ بيروت، إن جثثا كثيرة لقتلى في انفجار المرفأ لا تزال مجهولة الهوية، ومعظمها لسائقي شاحنات وعمال أجانب.

وفي ظل الانفجار، يمر لبنان حاليا بأزمة اجتماعية وسياسية عميقة، حيث تشهد العاصمة بيروت لليوم الثاني على التوالي مظاهرات شعبية واسعة النطاق ضد الحكومة ترافقها أعمال شغب واشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوى الأمن.

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