شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعلن قصف موقع تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف طيرانه لموقع رصد لحركة "حماس" شمال قطاع غزة مساء اليوم الأحد، بزعم إطلاق بالونات حارقة عبر حدود القطاع، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم".

وعلى جانب أخر أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه كشف النقاب رسميا عن الخلية التي تم استهدافها الأسبوع الماضي على حدود الجولان، مشيرا إلى أنها كانت تعمل بتوجيهات إيرانية، وفي حديث مع عدد من جنود وحدة مجلان الخاصة الذين أحبطوا محاولة زرع العبوات الناسفة على حدود الجولان الأسبوع الماضي، كشف رئيس الأركان أن الخلية التخريبية كانت تعمل بتوجيهات إيرانية حيث شكلت جزءا من عملية التموضع للمحور الطي وصفه بـ"المتطرف" في سوريا.

وأثنى رئيس الأركان الجنود على التنفيذ الدقيق، حيث قال: "في النهاية، خلية مخربين كانت تنوي ارتكاب عملية تخريبية وأنتم قمتم بإحباطها.. هذا ما يطلب منكم وهذا ما يتوقع منكم وهذا ما فعلتم بشكل مهني جدا".

وحدد رئيس الأركان أهداف الجيش، وأوضح قائلا: "هدفنا الرئيسي في المعركة بين الحروب هو منع تموضع المحور المتطرف على الجبهة الشمالية خاصة في سوريا ولكن ليس حصرا".

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وتابع قائلا: "الأهداف: أولا، البرنامج النووي الإيراني، ثانيا، منع تموضع المحور "المتطرف" في سوريا، ثالثا، منع قدرة أعدائنا في جميع الجبهات وخاصة الجبهة الشمالية من امتلاك قذائف وصواريخ دقيقة.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي يمضي قدما في عملية تهدف بالإساس إلى المساس ممن وصفهم بـ"الأعداء" وتقليص قدراتهم بنطاق 360 درجة، وذلك وفق "روسيا اليوم".