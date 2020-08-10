الأردن.. الإفراج عن مراسل الخليج 365 بعد ساعات من توقيفه

الأردن/ الخليج 365

أفرجت السلطات الأردنية، مساء الأحد، عن مراسل وكالة الخليج 365، الزميل ليث الجنيدي، بعد توقيفه لساعات، أثناء تغطيته وقفة احتجاجية لمعلمين، في محافظة إربد شمالي المملكة.

وشارك مئات المعلمين الأردنيين، الأحد، في وقفة احتجاجية وسط مدينة إربد (مركز المحافظة)، طالبوا فيها السلطات بالتراجع عن القرارات الأخيرة بحق نقابتهم، والإفراج عن أعضاء مجلسها الموقوفين.

وجرى توقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين وعددهم 13، في 25 يوليو/تموز الماضي، بقرار من المدعي العام، تزامنا مع قرار آخر للنائب العام بوقف عمل النقابة وإغلاق مقارها لمدة عامين.

وقررت محكمة أردنية، الأحد، حظر النشر في القضايا المتعلقة بنقابة المعلمين، بحسب الوكالة الرسمية (بترا).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.