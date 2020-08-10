لبنان.. رئيس بلدية صيدا السابق يرحب بزيارة وفد تركي للمدينة

بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365

رحب رئيس البلدية السابق في مدينة صيدا، جنوبي لبنان، عبد الرحمن البزري، الأحد، بزيارة وفد تركي إلى المدينة، وتفقده مستشفى للحروق والحوادث، قيد التجهيز، مولتها أنقرة.

وفي وقت سابق الأحد، خلال زيارة أجرها للمستشفى، بحث مدير الشرق الأوسط وإفريقيا في وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، بيلنت قرقماز، مع مسؤولين بوزارة الصحة اللبنانية وبلدية صيدا، تسريع تشغيل المستشفى.

وقال البزري، في بيان: "هذه الزيارة تنم عن جدية تركية في مقاربة هذا الملف الحيوي والذي كان من الممكن أن يساعد اللبنانيين كثيرا، ويقلل من الخسائر البشرية والضحايا في حال كان عاملا وبجهوزيته الكاملة".

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ودعا إلى إجراء جرد لمحتويات المستشفى من أجل رصد الإمكانيات الضرورية لتجهيزه ليدخل الخدمة.

وأضاف: "هناك فرصة حقيقية لدى المدينة للاستفادة من الجدية التركية في التعامل مع هذا المستشفى من أجل إعطائه فرصة حقيقية للقيام بدوره الحيوي".

وتبرعت تركيا ببناء المستشفى التركي للحروق في مدينة صيدا، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، وتم الانتهاء من بنائه في العام 2010، إلا أنه لم يتم استكمال تجهيزات تشغيله حتى الآن.

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