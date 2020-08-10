أنقرة: تحييد 3 إرهاببين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 3 عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية في غارة جوية على أوكارهم شمالي العراق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن غارة جوية نفذت على أوكار الإرهابين في منطقة "أواشين" شمالي العراق، بعد أن تم رصد ثلاثة إرهابيين وتم تحييدهم.

وأكدت أن العمليات ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية ستتواصل بحزم حتى القضاء على آخر إرهابي.

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ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.



يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.



يذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.

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